İstanbulkart'ları Yerinden Edecek Mobil Uygulama Duyuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak şirketi BELBİM A.Ş.’nin tanıttığı yeni uygulamanın İstanbullulara kolay ve çevre dostu bir toplu taşıma tecrübesi sağlaması bekleniyor. Karekod yöntemiyle çalışan uygulamanın mart ayı itibarıyla denenmeye başlaması planlanıyor.

Seneler önce kullanımına başlanan İstanbulkart, hantal akbilleri tarihe gömüp İstanbullulara kolay ve rahat bir ulaşım sağlamakta yeni bir adım olmuştu. 1995 yılından beri şehirde kullanılan akbillerin kullanımı 2009 yılında son buldu ve o zamanda beri bu kartlar, farklı çeşit ve tarifelerle toplu taşımada kullanılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortak şirketi BELBİM A.Ş.’nin getirdiği bir yenilik, bu kartları da tarihe gömmeye hazırlanıyor. Geliştirilen yeni uygulama, İstanbullulara herhangi bir kart ya da ekstra nesne gerekmeden; sadece telefon kullanarak toplu taşıma araçlarını kullanmayı vadediyor.

İstanbulkart geliştirilirken bir yandan da kendisine rakip getiriliyor

İBB, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı dahilinde yeni projelerini tanıttı. BELBİM genel müdürü Yücel Karadeniz, İstanbulkart’ın sadece bir ulaşım kartı olarak değil, şehirdeki bütün hizmetlerden faydalanmayı sağlayacak bir araca dönüştürülecek olduğundan bahsetti. Ulaşım alanında ise İstanbulkart taşıma gereğini ortadan kaldıracak olan yeni bir mobil uygulamanın müjdesini verdi.

Uygulama çok yakında denenmeye başlayacak

Açıklamalara göre bu uygulama, İstanbulluların kendi adına açtıkları hesaba yükledikleri parayla toplu taşıma araçlarını kullanmalarını sağlayacak. “İndir, yükle, okut, geç” mottosuyla geliştirilen karekod uygulaması, planlanana göre mart ayında denenmeye başlayacak. Yöntemin ilk olarak metrobüste denenmesi planlanıyor. Uygulamayı daha sonra metro, vapur, Marmaray gibi birçok toplu taşıma hizmetinde kullanabiliyor olacağız.

Çevre kirliliğini azaltabilir

Fiziki İstanbulkart kullanımına bir alternatif olacak olan uygulama aynı zamanda fazladan kart üretiminin de önüne geçecek. Kim bilir, akbillerin kullanımı nasıl zamanla tamamen yok olduysa belki bu uygulamanın yaygınlaşması, İstanbulkart’ların da sonunu getirir. Toplu taşıma geçişlerinin dijital ortamda yapılacak olması, plastikten üretilen kartları ortadan kaldırarak çevre için hatırı sayılır bir fayda sağlayabilir.