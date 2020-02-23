İtalya, Virüs Sebebiyle Venedik Karnavalı’nı İptal Etti

Çin’in Wuhan kentinde görüldükten sonra hızla dünyaya yayılan ve pek çok kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü şimdi de İtalya’yı vurdu. Toplam 133 kişide virüs tespit edilmesinin ve 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını kaybetmesinin ardından İtalya Venedik Karnavalı’nı iptal etme kararı aldı.

İtalya'da ülkenin endüstri bölgeleri olan Lombardiya ve Veneto'da 133 Corona virüsü vakası tespit edilirken, şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısının giderek artacağı beklentisi de gelen bilgiler arasında.

90 vakanın bulunduğu Lombardiya’nın, şimdiye kadar en çok etkilenen bölge olduğu biliniyor. Okulların ve üniversitelerin süresiz biçimde tatil edildiği bölgede tüm spor etkinlikleri de iptal edildi. İtalyan yetkililer bu bölgede yaşayan halka zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Bunlara ek olarak ülkenin üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde şirketler de çalışanlarını süresiz izne çıkardı.

Venedik Karnavalı'nın da iptal edildiği açıklandı

İtalya’nın aldığı önlemlere bu sabah bir yenisi daha eklendi ve yetkililer turizm açısından ülkede son derece önemli bir yere sahip olan Venedik Karnavalı’nı iptal ettiklerini duyurdu. Normal şartlarda Salı gününe kadar sürmesi planlanan karnaval, Veneto Valisi Luca Zaia tarafından yapılan açıklamayla bu akşamdan başlamak üzere karnaval için organize edilen tüm etkinliklere son verilerek erkenden bitirildi. Venedik Karnavalı her yıl on binlerce turisti şehre çekiyordu.

Virüs farklı ülkelere sıçrıyor

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü salgın nedeniyle ölü sayısı da artıyor. Son açıklamalara göre dünya genelinde virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2462 olarak kaydedildi. Son 24 saatte farklı ülkelerden toplam 97 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 78 bini aşmış durumda. İtalya'da vaka sayısı 133’e yükselirken, Türkiye’nin de sınır komşusu olduğu İran'da virüs bulaşanların sayısı 43 ölü sayısı ise 8 olarak açıklandı.

İran'da ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den son dakika kararı geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın açıklamasında İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Koca, "İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise, tek taraflı ve geçici olarak iptal edildi. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak" sözlerini kullandı.

Hızla yayılmaya devam eden virüs hakkındaki son gelişmeler tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Biz de gelecek yeni haberleri sizlere aktarmak için burada olacağız.