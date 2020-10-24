İTÜ Optimum Topluluğu tarafından düzenlenecek olan Optimum Atölyeleri, 25 Ekim'de çevrimiçi olarak başlayacak. Etkinlikler, yılın ilerleyen döneminde ve gelecek yıl devam edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü'ne (EMK) bağlı olarak 1992 yılından bu yana çalışmalarını yürüten Optimum Topluluğu, eğitim amaçlı düzenlediği Optimum Atölyeleri’ne bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Yıl boyunca düzenli olarak planlanan ve ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılara çeşitli Adobe programları hakkında eğitimler verilmekte ve bu yıl Optimum Topluluğu, COVID-19’un da etkisiyle çevrimiçi çalışmalara daha fazla önem vermeye başlamış durumda.

Bu kapsamda önümüzdeki ekim ve aralık aylarını takiben gelecek yılın şubat ve nisan aylarında tasarım, blog yazarlığı, karikatür çizimi, yazarlık eğitimi gibi çok çeşitli kategorilerde alanında uzman kişilerce çevrimiçi eğitim atölyeleri planlanıyor.

Optimum Topluluğu tarafından açıklanan etkinliklere göre bu yılki etkinliklerin planı;

25 Ekim - Fikret Tozak ile Wordpress eğitim,

- Fikret Tozak ile Wordpress eğitim, 8 Kasım - Hakan Ertan ve Mesut Uğurlu ile Tasarım Sohbetleri şeklinde olacak.

Optimum Atölyeleri hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliklere kayıt olmak için ituoptimum.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.