2023 yılından bu yana bugüne kadar toplamda kaç adet Togg otomobil satıldığı belli oldu.

2023 yılından beri otomobillerini sunan yerli şirket Togg, geçen 3 yıllık süreçte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise şu anda T10X ve T10F olmak üzere 2 modeliyle faaliyet gösteren firmanın bugüne kadarki satışlarına dair yeni veriler geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Anadolu Ajansı tarafından derlenen verilerde Togg’un 3 yıllık süreçteki satış verileri, ilk kurulduğu 2018’den bu yana 8 yılda neler başardığı gibi detaylar yer aldı. Ayrıca elektrikli otomobillerdeki satış payı da paylaşıldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bugüne kadar kaç Togg satıldı?

2023-2026 arası Togg satışı - 105 binin üzerinde

Ocak-Mayıs 2026 arası Togg satışı - 16 bin 745

Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı - %25

Verilere baktığımızda 2023 ila 2026 arasında Togg’un şimdiye kadar toplamda 105 binin üzerinde araç satmayı başardığını görüyoruz. Firmanın 2026’da ocaktan mayısa kadar sattığı araç sayısı ise 16 bin 745. Türkiye’deki toplam elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı ise %25 seviyelerine çıkarak önemli bir başarı yakalamış.

Togg, bu veriler ile birlikte son birkaç yılda Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmayı başarıyor. Şirketin şu anda T10X ve T10F olmak üzere iki modeli var. 2027 yılında çok daha uygun fiyatlı yepyeni bir modelin gelmesinin beklendiğini de söylemeden geçmeyelim. O model ile satışlar daha da artacaktır.