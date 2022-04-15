İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilir Ekosistem Günleri bu sene 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü öğrencilerinin 2009 yılından bu yana düzenlediği ve İTÜ'nün ilk karbon nötr kongresi olan Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, 15,16 ve 17 Nisan’da İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Her adımını tamamen öğrencilerin organize ettiği bu kongrede akademik kadrodan, sivil toplum kuruluşlarından, devlet kurumlarından ve özel sektörden katılımcılarla dinleyiciler bir araya gelerek gündeme dayalı pek çok konu hakkında konuşacaklar.

Atölyeler de gerçeleşecek

15 ve 16 Nisan'da gerçekleşecek oturumların ardından katılımcılar ayrıca 17 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölyelere de dahil olacaklar. Alanında uzman konuşmacıların 'Kurumsal Sürdürülebilirlik', 'Enerji', 'İklim Krizi' ve 'Biyoçeşitlilik' ve 'Sürdürülebilir Yaşam' konularını masaya yatıracağı kongre, herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Eğer siz de bu etkinliğin bir parçası olmak ve bu konular hakkında günceli yakalayarak kendinizi geliştirmek; perspektifinizi genişletmek isterseniz buraya tıklayarak detaylara göz atabilir ve etkinliğe başvuruda bulunabilirsiniz.