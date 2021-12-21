Twitter CEO'su Jack Dorsey, sanatçı Cardi B'nin sorduğu "Kripto, doların yerini alacak mı?" sorusuna "Evet, Bitcoin alacak." cevabını verdi. Dorsey'in görüşü yeniden bir tartışma başlattı.

Twitter kurucusu Jack Dorsey, şirket kurulduğu günden bu yana yürüttüğü CEO’luk görevini sürpriz bir şekilde bıraktığını açıklamıştı. Dorsey, bunun ardından yaklaşık iki hafta önce kendi kripto para girişimi Spiral’in yeni projesi olan Lightning Development Kit’i tanıtmıştı. Bitcoin devrimini resmen başlatacağı düşünülen bu projenin ardından bugün, Dorsey’den Bitcoin hakkında yeni bir görüş daha geldi.

Bugüne kadar Bitcoin ve kripto paralara dayalı bir geleceği öngördüğünü sıkça paylaşan Jack Dorsey, ABD’li sanatçı Cardi B’nin Twitter’dan takipçilerine sorduğu “Sizce kripto, doların yerini alacak mı?” sorusuna cevap verdi. Dorsey, açıklamasında kısa ve basit bir şekilde “Evet, Bitcoin alacak.” ifadesini kullandı.

Jack Dorsey’in cevabı tartışma yarattı:

Jack Dorsey’in Cardi B’nin Tweet’ine verdiği yanıt büyük çaplı bir tartışma yarattı. Dorsey’in Tweet’ini gören bir kesim bunun bir saçmalık olduğunu savunurken diğer kesim Dorsey’in görüşüne katıldığını ifade etti. Dorsey, ağustos ayında paylaştığı bir Tweet’te de Bitcoin’in derinden bölünmüş bir ülkeyi, en sonunda da dünyayı birleştireceğini açıklamıştı.

Bitcoin bugün yeniden yükselişe geçti

Jack Dorsey, Cardi B’nin Tweet’ine yanıt vermişken aynı saatler boyunca Bitcoin, gün içindeki yükselişini sürdürüyordu. Dün 46 bin dolar seviyelerinde dolaşan Bitcoin, bugün 48 bin dolar seviyesinde dolaştı. Bitcoin, son 5 günün en yüksek seviyesi olan 49 bin 328 doları gördü ve yeniden 48 bin seviyesine geri çekildi.