Jack Dorsey, kripto para girişimi Spiral'in yeni projesi Lightning Development Kit'i tanıttı. Bitcoin ile ödemeyi hızlandıran Lightning Network'ün bir parçası olan geliştirme kiti, tüm geliştiricilerin cüzdan oluşturabilmesini sağlıyor.

Bir süre önce Twitter'daki CEO'luk görevinden ayrılarak kendi şirketi Square'in kripto para kolu Spiral ile ilgili çalışmalara yönelen Jack Dorsey, Lightning Development Kit (LDK) isimli yeni hizmetlerini duyurdu. Bitcoin ağını hızlandırmak için hazırlanan LDK'yı "Dünyadaki herhangi bir geliştiricinin cüzdan oluşturmasını kolaylaştıran bir program." olarak tanımlayan Dorsey, Bitcoin'in gerçek dünyadaki kullanılabilirliğinin artırılmasını istiyor gibi görünüyor.

Lightning Development Kit'in sahip olduğu en önemli özelliklerden bir tanesi, Java ve Kotlin'e ek olarak Swift, C ve Rust gibi yazılım dillerine de destek veriyor olması. Bu da çeşitli kripto para cüzdanları geliştirmek isteyen geliştiricilerin işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca bu geliştirme kiti hizmeti, mobil cihazlar ile satış noktalarındaki terminallere çok kolay bir şekilde entegre edilebiliyor. LDK'nın bu özellikleri, bir yerde Bitcoin ile ödeme yapmanın geleneksel kredi kartları kadar kolaylaşması anlamına geliyor.

Bitcoin'i gerçek bir ödeme sistemine dönüştürecek

Spiral mühendisleri, bir süredir Lightning Network isimli bir ödeme protokolü üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu ödeme protokolü, Bitcoin'in ölçeklenme sorununa bir çözüm sunuyor. İşte Lightning Development Kit de tam olarak burada devreye giriyor. Mümkün olan en geniş kitleye ulaşmayı amaçlayan Spiral, bu geliştirme kiti sayesinde ayrı ayrı Bitcoin ve Lightning Network cüzdan kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyor. Geliştirilen sistem hayatımıza girerse, Bitcoin devriminin işte o zaman gerçekleşmeye başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Spiral, resmi YouTube kanalından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Jack Dorsey'in bir kuklasının Lightning Network'tan nasıl faydalandığını görüyoruz. Ayrıca video içerisinde, Bitcoin ve Lightning Network'ün hayatımıza neler kazandıracağına dair bilgiler de veriliyor. Dilerseniz sizleri, o video ile yalnız bırakalım.

Lightning Development Kit için hazırlanan video