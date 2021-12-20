Uluslararası Ödemeler Bankası üst düzey yöneticilerinden Benoit Coeure, kripto paralar ve merkezi olmayan finans sistemleri (DeFi) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Coeure'e göre kripto paralar ve DeFi, geleneksel finans sistemlerini tehdit ediyor ve küresel düzenlemeler gelmeli...

Merkez bankalarının birbirleriyle koordineli biçimde çalışmasını sağlamak ve bir ülkenin başka bir ülkeye para göndermesini denetlemek gibi görevlere sahip olan Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) üst düzey yöneticilerinden Benoit Coeure, kripto paralar ile merkezi olmayan finans sistemlerinin (DeFi) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Coeure, 2022 yılında kripto para birimleri için küresel çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Benoit Coeure tarafından yapılan açıklamalara göre kripto para birimleri, son yıllarda gözardı edilemeyecek düzeyde büyüdü. Farklı amaçlara hizmet eden kripto para birimlerinin pek çok sektörde ana akım haline geldiğini söyleyen BIS yöneticisi, DeFi'nin devletler için "uyandırma servisi" haline geldiğine değindi.

Kripto paralar için küresel çapta çalışmalar yapılacak

BIS yöneticisine göre kripto para birimleri ile DeFi, geleneksel finans sistemlerini tehdit eder hale geldi. Üstelik bu sistemler, insanlara herhangi bir şey için yepyeni yollar oluşturuyor. Düzenleme ve denetleme kurumlarının artık kayıtsız kalamayacağından bahseden Benoit Coeure, önümüzdeki yıl küresel çapta bir düzenleme olabileceğini ifade etti. Financial Times'a konuşan geleneksel finans savunucusuna göre kripto para dünyasında köklü düzenlemeler için artık birkaç yıl uzaktayız...

Benoit Coeure, ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük güçlerin tek başına hareket etmesini doğru bulmuyor. Ona göre dünya genelinde sözü geçen ülkelerin kripto para piyasalarıyla ilgili bireysel hareket etmesi, küresel çapta tutarsız olan düzenlemelere yol açacak.

Açık konuşmak gerekirse Coeure'in açıklamaları göz korkutmadan (ya da kripto paracıların bildiği şekilde FOMO yaymaktan) öte bir şey değil. Bitcoin ne zaman rekor kısa, hemen ardından bu tür olumsuz açıklamalar ve haberlerle karşı karşıya geliyoruz. Bugüne dek bunun gibi yüzlerce açıklama yapılmış olsa da Bitcoin dimdik ayakta duruyor ve küresel çapta yayılmaya devam ediyor...

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