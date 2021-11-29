2006 yılında kurulan sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. İddialar henüz yeni yankılanırken beklenen oldu, Dorsey istifa etti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter hakkında ortaya bugün çok ilginç bir iddia atılmıştı. Yakın kaynakların CNBC’den David Faber’a söylediklerine göre Twitter CEO’su Jack Dorsey’in yönetimden istifa etmesi bekleniyordu.

Şirketin kurucusu olan 45 yaşındaki Dorsey, görevden zorla ayrıldığı 2008 yılına kadar CEO olarak şirketin başında yer almış; ancak kendisinden sonraki CEO Dick Costolo’nun istifasının ardından 2015 yılında yönetime geri dönmüştü. Ancak Dorsey, bu akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

Dorsey istifa etti, yerine gelecek isim belli oldu

Geçtiğimiz yıl şirketin paydaşlarından Elliott Management’ın Dorsey’i başka bir yönetici ile değiştirmeye çalışmasıyla Dorsey görevden alınmakla karşı karşıya kalmıştı. Elliott Management’ın kurucusu milyarder yatırımcı Paul Singer ise Dorsey’in halka açık iki şirketi de yönetip yönetmemesi gerektiğini sorgulayarak, yatırım şirketi Twitter yönetimiyle ortak bir anlaşmaya varmadan önce Dorsey’den şirketlerin birinin CEO’luk görevinden istifa etmesini talep etmişti.

Tüm bu gelişmelerin ve konuşulmaya başlanan iddiaların ardından fazla beklemeyen Dorsey, bu akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla istifasını duyurdu. Şirketin artık 'kurucularından ayrılmaya hazır olduğuna' inandığını belirten ve istifa kararı ile birlikte Twitter'ın CEO koltuğuna oturacak ismi de açıklayan Dorsey, Parag Agrawal'ın yeni CEO olduğunu da duyurmuş oldu. Agrawal CEO olmadan önce de Twitter bünyesinde teknoloji müdürü olarak görev alıyordu.