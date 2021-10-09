Geçmişten Günümüze James Bond'un Kullandığı Tüm Telefonlar

Efsanevi casus James Bond filmlerinde cep telefonlarının reklamının yapılmasına 20 yılı aşkın süredir alışkınız. Geçmişten günümüze telefon teknolojisi hakkında da birçok fikir verebilecek nitelikteki James Bond filmlerini ve filmde yer alan telefon modellerini bir araya getirdik.

Ian Fleming tarafından 1952’de yaratılan hayali bir ajan karakteri olan James Bond bugüne kadar pek çok filmle izleyicileriyle buluştu. Bu filmlerden özellikle bazılarında ise karakterin kullandığı cep telefonlarıyla yapılan ürün yerleştirmeler bir klasik haline geldi. Çoğu filmde karakter Sony’nin ürettiği cep telefonlarıyla karşımıza çıkarken son filmle Sony’nin yerini Nokia’nın aldığını gördük.

Son yıllarda telefon üretiminde hızını azaltan Sony’nin yerini Nokia’ya bırakmasının nedenleri tartışılırken, bugüne kadar casus James Bond’un filmlerinde karşımıza çıkan tüm telefon modellerini derledik. Yıllar içinde gelişen telefon teknolojisini bir de James Bond filmleriyle görelim.

Tomorrow Never Dies

1997 yapımı bu filmde karakter Sony Ericsson’un JB988 modelini kullandı. Bu model yalnızca James Bond’un Yarın Asla Ölmez filmi için üretildi. Telefonun başlıca özelliklerine bakılırsa yalnızca film için üretildiği için oldukça şanslıyız. Sony’nin bu modelinde 20.000 voltluk bir şok cihazı ve karakterin arabası için bir uzaktan kumanda bulunuyordu.

Die Another Day

2002’de yayınlanan bu filmde ise Bond kullanmasa da yine iki farklı modelde Sony cep telefonuyla karşılaşıyoruz. Sony Ericsson T68i ve P800 modelleri o yıla göre iyi bir çözünürlükte ekran sunuyordu.

Casino Royale

Bu filmde de benzer özelliklere sahip Sony Ericsson K800i ve M600i olmak üzere iki model telefon çıkıyor. Filmde K800i modelini James Bond, M600i modelini ise Vespa Lynd karakteri kullandı. Bu iki telefonun da mükemmel özellikleri yoktu ama filmin çıktığı 2006 yılı dikkate alınırsa, o dönemler için oldukça kıymetli kamera özelliğini barındırıyordu.

Quantum of Solace

Bu filmde Bond, telefonu ilk defa arama ve mesajlaşma gibi temel işlevlerinin dışında kullandı. Sony Ericsson C902 Cybershot model telefonda 5 MP kamera bulunuyordu. Bu zamana kadar sadece marka olarak görünür olan Sony, 2008'de yapımı bu filmle ilk defa özellikleriyle öne çıktı.

Skyfall

2012 yılına gelindiğinde akıllı telefonlar yaygınlaşmaya başlıyordu. Bond'un ilk kullandığı akıllı telefon Sony Xperia T oldu. Sony’nin “Bond” olarak adlandırdığı bu telefon android işletim sistemine sahipti.

Bu filmde ayrıca Sony dışında bir markanın telefonu görünüyor ancak şirket rakip firmanın telefonunun filmde yer almasından rahatsız olmuş olacak ki telefon markası gizlenmişti. Ancak Samsung'un GT-S5611 model telefonu, logosu gizlenerek de olsa Sony dışında filmde yer bulan ilk telefon oldu.

No Time to Die

James Bond filmlerinde ilk kez Sony dışında reklamı yapılan telefon Nokia 8.3 5G oldu. Bond'un son filmi No Time To Die'da yer bulacak telefon, daha film çıkmadan duyurulmuştu. Markanın en yeni cihazı olan bu model film ile birlikte duyuruldu. Ancak bazı gerekçelerle filmin çıkış tarihi ertelendi ve film çıkana kadar HMD Global'in üreticisi olduğu Nokia 8.3 5G güncelliğini kaybetti.