Land Rover'dan James Bond Özel Model: Bond Edition Defender

30 Eylül 2021'de vizyona girecek yeni Bond filmi No Time to Die için özel bir seri hazırlayan Land Rover, Bond rozetine sahip yeni V8 Bond Edition Defender versiyonunu tanıttı.

İngiliz otomobil devlerinden Land Rover, yeni James Bond filmi No Time to Die'ın çıkmasına az bir süre kalmışken Bond için özel olarak tasarladıkları Defender V8 Bond Edition modelini tanıttı. Filmde de görme şansına erişeceğimiz bu model, 5 litrelik V8 motordan elde ettiği 518 beygirlik güçle birlikte bir canavarı aratmıyor.

Tamamen simsiyah bir tasarıma sahip Defender V8 Bond Edition, No Time To Die'da yer alan araçlarda göreceğimiz gibi 22 inçlik Luna Gloss Black alaşım jantlarla donatılmış. Araç, Bond'un dinledikten sonra kendi kendine kaybolan mesajları gibi fütüristik donanımlara elbette sahip değil, ancak tıpkı bagaj kapağında da olduğu Defender 007 yazıları, sürücülerin kendini Bond'dan farksız hissetmesine yol açacaktır.

Defender V8 Bond Edition, 625 nm tork değerine sahip

Hem tasarım hem de performans açısından son derece iddialı olan Defender V8 Bond Edition, saatte 0'dan 100 kilometre hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor. Donanımsal açıdan Bond edition versiyonlarının yeni Defender'lar arasındaki tek farkın multimedya ekranı olduğunu görüyoruz. Bond Edition'da yer alan multimedya ekranında, Bond serisi için özel olarak hazırlanmış bir animasyon ekranı bulunuyor.

Eşik aydınlatmalarında 007 filigranı ekleyen Land Rover, ne yazık ki bu modelden sadece 300 adet üretecek. Bir kuzgunu aratmayan Defender V8 Bond Edition, 118 bin dolardan başlayan satış fiyatına sahip olacak.

Land Rover V8 Bond Edition'ın diğer fotoğrafları: