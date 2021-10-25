Nasa Başkanı UFO'ları Uzaylılar Yapmış Olabilir Dedi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başkanı Bill Nelson, çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde uzaylı yaşam formları ve ordu radarına takılan tanımlanamayan uçan cisimler arasında bir bağlantı olabileceğini söyledi. Nelson, paralel evren teorilerine de değinerek, paralel bir evrende yaşayan uzaylı formların olabileceğini kaydetti.

Bu hafta Virginia Üniversitesi’ne giden NASA başkanı Bill Nelson, askeriyenin radarına takılan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile dünya dışı yaşam arasındaki olası bir bağlantı ile ilgili olarak bazı şaşırtıcı (!) açıklamalarda bulundu.

“Bu pilotlarla konuştum ve bir şey gördüklerini biliyorlar ve radarları buna kilitlendi, “ şeklinde konuşan Nelson, “Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Ve ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çeşit bir teknolojiye sahip olanın burada, Dünya'da bir rakip olmadığını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ben kimim ki Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyebilirim?"

Bu açıklama kendi içerisinde yeterince ilgi çekici; ancak Nelson’ın konuşmanın devamın söylediği şeyler bundan çok daha ilginç. Dünya dışı yaşam formları aramanın sürekli olarak üzerinde çalıştıkları bir görev olduğunu dile getiren Nelson, “Orada kim var? Biz kimiz? Buraya nasıl geldik? Olduğumuz şeye nasıl dönüştük? Nasıl geliştik? Nasıl uygarlaştık? Ve milyarlarca başka güneşe ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı? “ diyerek bunun anlaması çok zor, çok büyük bir konsept olduğunu belirtti.

Hızını alamayan Nelson, paralel bir evrende uzaylı uygarlıkların olabileceğini kastederek “Artık başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var” dedi ve "Eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyebilirim?" diye de ekledi.

Bu yılın başında NASA’nın eski başkanı Steve Jurczyk da, yaptığı bir röportajda uzaylı yaşam arayışı sorulduğunda “Söylemesi zor. Ancak biliyorsunuz, Mars görevinin bir parçası geçmişteki yaşam belirtilerini aramak, ve diğer yıldızların etrafında gezegenler tespit ediyoruz, değil mi? Kepler ve nihayetinde James Webb Uzay Teleskobu ve diğer görevlerle birlikte, diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerin, ötegezegenlerin doğrudan görüntülenmesini yapmak istiyoruz. Bu yüzden bildiklerimi orada geliştiriyoruz." şeklinde cevap vererek, henüz herhangi bir uzaylı yaşamına rastlanmadığını belirtmişti.