Dün uzayın derinliklerini inceleyeceği yörüngeye ulaşmak üzere fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, şu anda yolculuğunun çeyreğini bile tamamlamış değil. Bu yavaş ve uzay meraklılarını sabırsızlandıran yolculuğu takip etmek ise bir site sayesinde mümkün.

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Michio Kaku’nun “dünya dışı yaşamı tespit edebileceğini” ifade ettiği James Webb Uzay Teleskobu’nun yıllardır beklenen fırlatılışı, dün Türkiye saatiyle 15.20’de gerçekleşti. Geliştirilmesinde 14 ülke ve 300’den fazla üniversitenin katkıda bulunduğu teleskop, şu anda yolculuğunun başında sayılır.

Dün fırlatma sırasında NASA, bu tarihi anları YouTube kanalından canlı olarak yayınlamıştı. Ancak teleskobu takip edebileceğiniz aşama burada bitmedi. James Webb Uzay Teleskobu için açılan sitedeki bir sayfadan teleskop ve bağlı olduğu rokete dair birçok bilgiye anlık olarak ulaşmak mümkün.

'Where Is Webb' sayfası:

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi aracılığıyla siteye yansıtılan bilgiler, anlık olarak güncelleniyor. ‘Where Is Webb’, yani “Webb nerede” adlı sayfada roketin yerinden tutun da yolculuğun yüzde ne kadarını tamamladığı, hızı ve yüzey sıcaklığına kadar birçok bilgi yer alıyor.

Dünya’dan teleskobun yerleşeceği L2 yörüngesine uzanan bir doğruda teleskobu taşıyan roketin bizden ne kadar uzakta olduğunu ve önündeki aşamaları görebiliyorsunuz. Üstte yolculuğun ne kadarının tamamlandığı ve hedefe kalan mesafe gibi bilgiler yazıyor. Bu haber yazılırken roket, yolculuğun 17%’sini tamamlamış durumda. L2 yörüngesine ulaşmak için kalan mesafe 121 bin kilometre.

Tüm bunların yanında roketin geçeceği aşamalara dair detaylı bilgilere de sayfanın aşağı kısmında bulunan sekmelerden ulaşabilirsiniz.