James Webb Uzay Teleskobu'nun İlk Hedefleri Açıklandı

James Webb Uzay Teleskobu, ilk renkli fotoğrafını tüm dünyaya göstermeye hazırlanırken NASA, gelecek diğer fotoğrafların hangi yapılara ait olabileceğini paylaştı. NASA'ya göre James Webb, şu anda beş uzay yapıyı hedef alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun yıllardır yapılan ertelemelerin ardından James Webb Uzay Teleskobu’nu en sonunda 25 Aralık’ta fırlatmıştı. Teleskop, yavaş yavaş uzay gözlemlerine başlamışken geçtiğimiz gün de merakla beklenen o duyuru gelmişti.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk renkli görselin 12 Temmuz TSİ 00.00’da paylaşılacağını duyurdu. Bununla birlikte Teleskop tarafından çekilen diğer görüntülerin de 12 Temmuz TSİ 17.30’da yayımlanacağı paylaşıldı. Peki James Webb, bize uzayın hangi bölümlerinden ve yapılarından görüntüler sunacak?

James Webb, bu yapıların renkli fotoğraflarını gönderebilir!

Bu sorunun cevabı yine NASA tarafından verildi. NASA, James Webb’in ilk gözlemlerini yapmak için aldığı hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre James Webb’in 12 Temmuz günü paylaşılacak tüm gözlemleri, aşağıdaki yapılara ait olabilir:

Karina Bulutsusu

Güney takımyıldızı Karina'da yaklaşık 7.600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Karina Bulutsusu, gökyüzündeki en büyük ve en parlak bulutsulardan biridir.

WASP-96 b öte gezegeni

WASP-96 b, güneş sistemimizin dışında, büyük ölçüde gazdan oluşan dev bir gezegendir. Dünya'dan yaklaşık 1.150 ışık yılı uzaklıkta bulunan ötegezegen, her 3.4 günde bir yıldızının yörüngesinde dönmektedir. Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık yarısına sahiptir ve keşfi 2014 yılında duyurulmuştur.

NGC 3132 gezegenimsi bulutsu

Güney Halkası veya “Sekiz Patlamalı” bulutsu olarak da anılan NGC 3132, ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen genişleyen bir gaz bulutu olan gezegenimsi bir bulutsudur. Dünya'dan yaklaşık 2.000 ışık yılı uzaklıkta bulunur ve yaklaşık yarım ışık yılı çapındadır.

Stephan Beşlisi

Yaklaşık 290 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan Stephan Beşlisi, Pegasus takımyıldızında yer almaktadır. 1877'de keşfedilen ilk kompakt galaksi grubu olmasıyla dikkat çekmektedir.

SMACS 0723 bölgesi

SMACS 0723, büyük galaksi kümelerinin uyum içinde hareket ettiği ve bize Evrenin erken dönemlerinden nesneleri görme şansı veren bir alandır.