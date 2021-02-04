Japonya, COVID-19'a Yakalananlara Cenaze Reklamı Gönderdi

Japonya'nın Osaka eyaletinde yaşayan vatandaşlara, hükümet tarafından son derece rahatsız edici bir mektup geldi. COVID-19 virüsüne yakalanan vatandaşlara ne yapmaları gerektiğine dair bilgilendirici bir mektup yollamayı hedefleyen Osaka Hükümeti, zarfın arkasında bir cenaze reklamına yer verildiğini unuttu.

Japonya Osaka’da COVID-19 virüsüne yakalanan insanlara posta yoluyla bilgilendirici bir mektup gönderen devlet yetkilileri, istemeden de olsa trajikomik sayılabilecek bir gafa imza attı. Virüse yakalandıktan sonra Osaka’dan bir mektup alan vatandaşlar, zarfın arkasında cenaze hizmetlerinin tanıtımı yapıldığı bir reklamla karşılaştı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bir özür metni paylaşan Osaka hükümeti, zarfların kontrol edilmeden dağıtıma çıktığını ve olayın ciddiyetinin farkında olduklarını dile getirdi. Bir yandan virüsle uğraşırken bir yandan da gerçek anlamda psikoloji bozabilecek böyle bir reklamla karşılaşan insanlar, durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Reklamın üzerinde yer verilen telefon numarası, apayrı bir olay oldu

Osaka şehir yönetimi, 2006 yılında hükümet gelirlerini artırmak için resmi zarfların arkasında reklamlara yer vermeye başlamıştı. İhale ile satın alınabilen bu reklamların en son sahibi, Osaka Belediyesi Cenaze Hizmetleri oldu.

Zarfta böyle bir reklam verilmesi bir yana, reklamda yer verilen numaranın telefonda çıkardığı sesler de şehir sakinlerini son derece rahatsız eden bir durum oldu. Cenaze salonunun telefon numarası 5 - 6 - 7 rakamlarıyla başlıyordu ve bu numara telefonda tuşlandığı zaman Japonca okunuşu go-ro-na olarak seslendiriliyordu.

50’li yaşlarında bir kadın olan Ami Sato, evine bahsi geçen zarflardan geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Hükümet, reklamlı zarflar için gerçekten de çok az para kazanıyor. Bu kadar küçük çaplı bir gelirin, insanları üzmeye değdiğini hiç düşünmüyorum. Özel reklamların idari amaçlı zarflarda kullanılmasını uygun bulmuyorum.”

Geçen aydan beri gelen şikayetlerin ardından açıklama yapan Osaka Hükümeti, şu ifadeleri kullandı: "Bu zarfı alan kişilerin kendilerini ne denli kötü hissettiklerini hayal bile edemiyoruz. Son derece dikkatsiz bir hata olan bu sorun için içtenlikle özür dileriz.”