Japonya, Doğumları Artırmak İçin Yapay Zekadan Destek Alacak

Japonya, dibi gören doğum oranlarını artırabilmek için yapay zeka destekli uygulamalara milyonlarca dolar kaynak ayırmaya karar verdi. Doğum oranları artırılamazsa Japonya, 80 yıl içinde nüfusunun yarısını kaybedebilir.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya, tüm teşviklere rağmen geçtiğimiz yıl rekor seviyede düşen doğum oranlarını artırmak için teknolojiden yardım almaya başlayacak. Aktarılan bilgilere göre Doğu Asya ülkesi, yapay zekanın kullanıldığı eş bulma programları uygulayan yerel yönetimlere 2 milyar yen (yaklaşık 19 milyon dolar) kaynak aktaracak.

Yerel basın kuruluşlarınca aktarılan bilgilere göre yapay zeka destekli eş bulma programları halihazırda zaten kullanılıyor ve gelir, yaş gibi kriterleri göz önünde bulunduruyor. Ancak yeni programlarda hobi ve değerler gibi başka kriterlerin de göz önüne alınacağı bildiriliyor.

Japonya'nın nüfusu 2100'de 53 milyonun altına inebilir

Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 2019'da yalnızca 864 bin bebek dünyaya geldi ve gelecek projeksiyonlarına göre Japonya'nın 2017'de 128 milyon olan nüfusu, 2100 yılına geldiğimizde 53 milyonun altına inebilir. Yeni teşvik uygulamasıyla ilgili konuşan bir hükümet yetkilisi, "Bu mali desteğin ülkenin düşen doğum oranlarını tersine çevirmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dört yıldır bebek doğumlarının yıllık 1 milyonun altında olduğu ülkede geçtiğimiz yıl 1 milyon 376 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla kıyasla 54 bin daha az bebek doğdu ki bu oranların 1899 yılından bu yana kayda geçen en düşük doğum oranları olduğu belirtiliyor.