Japon Uzay Aracı Hayabusa 2, Asteroit Ryugu'dan Örnek Alacak

JAXA'nın uzay aracı olan Hayabusa 2, geçtiğimiz yıl Ryugu ile temasa geçmişti. Şimdiyse ondan örnek alarak Dünya'ya göndermesi gündemde.

JAXA'nın (Japan Aerospace Exploration Agency) uzay aracı Hayabusa 2, çok yakında Ryugu adındaki asteroit ile temasa geçerek ondan örnek alacak. Hayabusa 2'nin aldığı numunenin 2020'de JAXA'ya ulaşması planlanıyor. Ryugu ile Hayabusa 2'nin bu teması, insanlığın asteroitler hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Hayabusa 2, toplamda 42 ay boyunca seyahat ederek geçtiğimiz yıl belirlenen hedefe ulaştı. İlk başlarda, Hayabusa 2'nin geçtiğimiz yıl Ryugu ile temasa geçmesi planlanıyordu ancak iniş yüzeyinin tehlike yaratabilecek kadar büyük kayalardan oluşmasından dolayı iniş ertelenmişti. Ryugu'yu çekici yapan bir diğer faktör ise madencilik açısından son derece zengin olması. Bu asteroidin toplamda 82,76 milyar dolar değerinde maden barındırdığı düşünülüyor.

Bahsi geçen asteroit Ryugu, adını bir Japon efsanesinden alıyor. Ryugu, Dünya ile Mars arasında yer alıyor ve yaklaşık 1 kilometre çapında. Bunlara ek olarak bu asteroit bulunduğumuz gezegen için tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Yine de bizim endişe etmemize gerek yok çünkü Ryugu, birkaç yüzyıl boyunca gezegenimizi etkilemeyecek.