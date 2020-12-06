Renault, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürdüğü Capture model B-SUV aracını tamamen yenileyerek tekrar satışa sundu. Hem tasarım hem de donanım anlamında bir hayli değişikliğe uğrayan Renault Captur'e daha detaylı bakmak istedik.

Renault, B segmentine ait Crossover aracı olan Captur modelini tamamen yenileyerek satışa çıkardı. Renault Captur’ün ilk serisi, 2012 yılında çıkmıştı ve araç piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük ilgi gördü. Bu kadar ilgi gören bir araçta uzun zamandır yenilik yapmayan Renault, sonunda büyük değişikliklere imza atarak yeni versiyonunu çıkarmış oldu.

Renault Captur, hem tasarımı hem de sahip olduğu donanımlar sayesinde özellikle şehir aracı olarak herkesi memnun edecek türden bir otomobil. Dilerseniz Renault Captur’de yapılan değişikliklere, aracın sahip olduğu donanımlara ve fiyat listesine daha yakından bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Renault Captur model aracın tasarımı tamamen değişmiş durumda ve aracın gövdesi de 11 cm uzatılarak hem sürücüye hem de yolculara daha geniş bir konfor alanı sunulmuş. Renault Captur, C formunda kullanılan far grubu ve alt tampona yerleştirilmiş işlevsel havalandırmalar ile birlikte markanın bir diğer modeli olan yeni Renault Clio ile son derece benzerlik gösteriyor.

Geniş havalandırma ızgaraları ve ızgaranın hemen altında bulunan açık renkli çıkıntı, araca Crossover görünümünü kazandıran en önemli detaylardan birisi olmuş. Aracın hem sportif görünmesini hem de B-SUV Crossover kimliğini pekiştirmesini sağlayan bir diğer detayın ise yan çamurlukların üzerinde konumlandırılmış plakalar olduğunu söyleyebiliriz.

Aracın arka kısmında yeni bagaj kapağına doğru uzanan C formundaki far grubu, açıkçası araca son derece şık bir görünüm kazandırmış. Ön tamponda kullanılan açık renkli çıkıntı, aracın arka alt tamponunda da kullanılmış ve bu da göze gerçekten hitap eden bir bütünlüğün ortaya çıkmasını sağlamış.

İç tasarım

Aracın iç kısmı da dışı olduğu kadar gerçekten büyük değişikliğe uğramış. Kendini en çok belli eden değişikliklerden birisi, araç içerisinde kullanılan malzemeler olmuş. Captur’ün ilk serisinde ve hatta çoğu B segmentine ait arabada genel olarak sert plastik kullanılmış olsa da, yeni Renault Captur modelde genellikle yumuşak plastik kullanılarak sofistike bir görünüm elde edilmiş.

Klima havalandırmalarının yanlarında kullanılan Piano Black renginde malzemeler, Renault Captur’ün iç kısmında gerçekten de premium bir havaya sahip olmasını sağlamış. Açıkçası Renault Captur, ilk serisiyle kıyaslandığı zaman sanki serinin devamı değil de yepyeni bir arabaymış gibi görünüyor.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Renault Capture içerisinde 7 inç boyutlarında dokunmatik bir multimedya ekranına sahip. Araçta opsiyonel olarak 9,3 inçlik dikey EasyLink multimedya ekranının da satın alınabileceğini söyleyelim.

Kablosuz şarj özelliği

Araç, birçok yeni model arabada aranılan bir özellik olan kablosuz şarj özelliğine sahip. Normalde daha üst segmentlere ait araçlarda bu özelliği görmeye alıştık ancak Renault’nun bu özelliği standart olarak sunması son derece yararlı olmuş.

Apple CarPlay

Renault Captur’ün Easy Link sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekliyor ve bu sayede hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızı arabayla kolayca entegre edebiliyorsunuz.

Güvenlik

Kör nokta uyarı sistemi

Renault Captur, güvenlik önlemi olarak artık her araçta bulunması gereken bir özellik olan kör nokta uyarı sistemine sahip. Araç, kör noktada bulunan bir başka aracı tespit ettiği zaman sürücüyü yan aynalarda konumlandırılmış ışık göstergelerini kullanarak uyarıyor.

Şerit takip sistemi

Şerit takip sistemi genellikle dalgınlık yüzünden sürücünün bulunduğu şeritten sapmaması için tasarlanmış. Captur, sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdiği takdirde sürücüyü hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarıyor.

360 derece kamera

Renault Captur, üzerinde bulunan geniş açılı 4 kamera sayesinde gelen görüntüleri birleştirip sürücüye 360 derecelik bir kuş bakışı görünümü sağlıyor. Sürücü gerek park gerekse sürüş sırasında bu kameraları kullanarak arabanın çevresinde olan biten her şeye daha hakim olabiliyor.

Renault Captur motorları, performansı ve yakıt tüketimi

Renault Captur, 3 benzinli ve 2 dizel olmak üzere 5 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Birçok marka, otomobillere uygulanan vergilerden dolayı farklı motor ve şanzıman türlerini Türkiye’ye getirmekten kaçınır hale geldi. Açıkçası Renault Captur’ün aynı prensini takip etmeyerek müşteriye geniş bir yelpaze sunması büyük bir avantaj olmuş. Dilerseniz Captur’ün sahip olduğu motorlara daha yakından bakalım.

1.0 TCe 5 ileri manuel

Motor tipi: 3 silindir benzinli

Beygir: 100 hp

Maksimum hız: 173 km

0-100 km hızlanma: 13,3 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 6,1 - 6,3 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,6 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,1 - 5,3 lt

1.3 TCe EDC 7 ileri otomatik

Motor tipi: 4 silindir benzinli

Beygir: 130 hp

Maksimum hız: 193 km

0-100 km hızlanma: 9,6 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,5 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 5,1 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,5 - 5,6 lt

1.3 TCe EDC 7 ileri otomatik

Motor tipi: 4 silindir benzinli

Beygir: 155 hp

Maksimum hız: 202 km

0-100 km hızlanma: 8,6 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,3 - 7,5 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,8 - 5,0 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,3 - 5,5 lt

1.5 Blue dCi 6 ileri manuel

Motor tipi: 4 silindir dizel

Beygir: 95 hp

Maksimum hız: 178 km

0-100 km hızlanma: 14,3 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 4,6 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,7 - 3,8 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 4,0 - 4,1 lt

1.5 Blue dCi EDC 7 ileri otomatik

Motor tipi: 4 silindir dizel

Beygir: 115 hp

Maksimum hız: 186 km

0-100 km hızlanma: 11,0 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 4,4 - 4,5 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,8 - 4,0 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 4,1 - 4,2 lt

Renault Captur fiyat listesi

Joy 1.0 TCe 211.900 ₺

Joy 1.3 TCe EDC 292.900 ₺

Joy 1.5 Blue dCi 294.900 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 304.900 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 325.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 325.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 329.900 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 346.900 ₺

Renault Captur model aracın sahip olduğu özellikleri ve fiyat listesini hep birlikte inceledik. Bir Crossover aracı olarak tasarlana Captur’ün aslında daha çok şehir aracı olarak iş gördüğünü söyleyebiliriz. Ancak aracın B segmentinde olmasına rağmen sahip olduğu 422 litrelik bagaj hacmi, Captur’ü uzun yolculuklarda da son derece kullanışlı bir araba haline getirmiş.

Şu anda aracın rakipleri arasında Peugeot 2008, Honda HRV, Audi Q2 ve DS3 Crossback gibi yine B-SUV modeller bulunuyor. Captur’ün yeni tasarımı ve yeni donanımlarıyla rakiplerinden öne geçip geçmeyeceğini ileride hep birlikte göreceğiz. Yeni Renault Captur hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?