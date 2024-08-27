Japonya'da PS5 fiyatları neredeyse dört yıl sonra %19 arttı. DualSense ve Pulse aksesuarlarının fiyatları da yükselecek.

Sony, PlayStation 5'in Japonya'daki fiyatını %19 oranında artırarak yaklaşık 80,000 JPY (550 USD) yapacağını duyurdu. Bu artış, konsolun piyasaya sürülmesinin neredeyse dört yıl sonrasında gerçekleştiriliyor.

Fiyat artışı PS5 satışlarının yavaşlamış olmasına rağmen yapıldı. Sony'nin, PS5’i daha güçlü bir versiyonla güncellemeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca DualSense kablosuz kontrolcü ve Pulse kablosuz kulaklık gibi aksesuarların fiyatları da 2 Eylül'den itibaren Japonya’da artacak.

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve yükselen maliyetler etkili oldu

Sony, fiyat artışının nedenini küresel ekonomik dalgalanmalar ve zorlu dış koşullar olarak açıkladı. Bu fiyat artışı Sony'nin bu ay başında TV, kulaklık ve kameralar için önerilen perakende fiyatlarını daha da artırmasının ardından geldi.

Microsoft da bu ayın başında Japonya'da Xbox konsollarının fiyatlarını artırdı ve Xbox Series X'in fiyatını %12 oranında yükselterek yaklaşık 67,000 JPY yaptı.