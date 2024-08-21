Yılın en büyük oyun etkinliklerinden olan Gamescom, dün geceki açılış töreniyle resmen başladı. Törende birçok yeni oyun duyurusuna ve fragmanına yer verildi. Gelin hep beraber tüm bu duyurulara bakalım.

Yılın en büyük oyun etkinliklerinden olan Gamescom, dün Almanya’nın Köln şehrinde resmen başladı. 25 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliğin 2 saat civarında süren açılış töreninde birçok yeni oyun duyurusuna ve fragmanına da yer verildi.

Törende ilk kez duyurulan oyunlardan hâlihazırda en çok beklenen yapımlar hakkında yeni bilgi ve fragmanlara kadar birçok şeyle karşılaştık. Gelin bu duyuruların hepsine birlikte göz atalım.

Mafia: The Old Country isimli yepyeni bir Mafia oyunu geliyor

Gecenin belki de en dikkat çeken duyurusu buydu. 2K, “Mafia: The Old Country” ismini alan yepyeni bir Mafia oyunun geleceğini duyurdu. Çok sevilen serinin yeni oyunu hakkında pek detay paylaşılmadı ancak söylentiler, Mafia 1’in öncesini anlatan bir yapım olabileceğini gösteriyor.

Borderlands 4

Son zamanlarda yerden yere vurulan film uyarlamasıyla gördüğümüz Borderlands serisinin yeni oyunu da duyurular arasındaydı. Yapım hakkında çok bilgi paylaşılmadı ancak 2025’te geleceği belirtildi.

Call of Duty Black Ops 6'dan oynanış fragmanı

İlk günden Game Pass’e eklenecek Call of Duty Black Ops 6’nın hikâye modundan detaylı bir oynanış videosu da Gamescom’da gösterildi. Fragman oynanıştan grafiklere ve görevlere kadar birçok detaya göz atmamızı sağlıyor. Black Ops 6’nın 25 Ekim’de çıkacağını ekleyelim.

Goat Simulator Remastered

Çok sevilen simülasyon türündeki komedi oyunu Goat Simulator’un yenilenmiş (remastered) versiyonu da duyuruldu. Oyun, bu yıl içinde çıkış yapacak.

Dying Light: The Beast

Zombi ve parkur temalı açık dünya birinci şahıs hayatta kalma serisi Dying Light’ın evreninde geçecek yepyeni bir oyun geliyor. Dying Light: The Beast ismini alan bu yapım, 20 saat oynanışa sahip olacak ve orijinal oyundan Kyle Crane’e başrolde yer verecek. İlk fragmanına yukarıdan ulaşabilirsiniz. Çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok.

Civilization VII

En çok beklenen oyunlardan biri olan Civilization VII’den yepyeni bir fragman da etkinlikte yayımlandı. Fragman, ikonik serinin yeni oyununun oynanışına kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Indiana Jones and the Great Circle, PS5’e de geliyor

MachineGames ve Bethesda imzası taşıyan Indiana Jones oyunu “Indiana Jones and the Great Circle”dan yeni bir fragman paylaşıldı ve çıkış tarihi açıklandı. Oyunun, 9 Aralık 2025 günü Xbox ve PC’ye geleceği açıklandı. Bunlara ek olarak ilk başlarda Xbox özel oyunu olarak duyurulan yapımın, 2025 ilkbaharında PlayStation 5’e de sunulacağı ifade edildi.

Dune: Awakening

Son yıllarda filmleriyle iyice popülerleşen bilim kurgu serisi Dune’dan esinlenen açık dünya hayatta kalma MMO RPG’si Dune: Awakening’den detaylı bir oynanış videosu da etkinlikte yayımlandı. Oyun, 2025 başlarında çıkış yapacak.

Reanimal

Little Nightmares serisiyle oyunseverlerin gönüllerine taht kuran Tarsier Studios, yeni oyunu “Reanimal”ı resmen duyurdu. Reanimal, fragmana baktığımızda tıpkı Little Nightmares gibi rahatsız edici ögelerle donatılmış oyuncuların oynarken gerim gerim gerileceği bir yapım olacak gib. Henüz çıkış tarihi belli değil.

Monster Hunter Wilds

2025 yılında çıkış yapacağı ifade edilen yeni Capcom oyunu Monster Hunter Wilds’tan da yepyeni bir fragman yayımlandı.

Starfield: Shattered Space

Starfield’ın çok beklenen DLC’si Shattered Space’in 30 Eylül günü çıkış yapacağı etkinlikte resmen duyuruldu. Buna ek olarak paketten fragman da paylaşıldı.

Marvel Rivals

Marvel temalı Marvel Rivals’tan yeni kahramanları ve oynanışı içeren bir fragmana da yer verildi. Oyunun, 6 Aralık 2024’te çıkacağı duyuruldu.

King of Meat

Amazon Games, arkadaşlarınızla oynarken çok eğlenebileceğiniz Fall Guys benzeri bir oyun olan King of Meat’i Gamescom kapsamında duyurdu ve ilk fragmanı yayımladı.

Lost Records: Bloom and Rage

Don’t Rod Montreal tarafından geliştirilen Lost Recors: Bloom and Rage’in yeni fragmanı bizlerle buluştu, çıkış tarihi açıklandı. Detaylı bir şekilde bakış atmamızı sağlayan fragmana göre Life is Strange benzeri bir havası olacak oyun, 18 Şubat 2025’te piyasaya sürülecek.

Arc Raiders

Oldukça başarılı bir oyun diyebileceğimiz The Finals’ın arkasındaki stüdyonun yeni nişancı oyunu Arc Raiders’tan da bilgiler geldi. Ücretsiz olacak yapımın önümüzdeki yıl duyurulacağı ifade edildi.

Path of Exile 2

Path of Exile 2’den nihayet yeni bilgiler paylaşıldı. Diablo benzeri tamamen ücretsiz bir oyun olarak çıkış yapacak oyunun erken erişime 15 Kasım 2024’te açılacağı ifade edildi.

Lynked: Banner of the Spark

Fuzzybot imzası taşıyan yepyeni bir oyun da duyurular arasındaydı. Lynked: Banner of the Spark ismini alan yapımda dünyada kalan son insanlar olarak oynayacağız ve robotların yardımıyla onu yeniden inşa etmeye çalışırken kötü robotları yenmeye çalışacağız. Oyun, 22 Ekim’de Steam’de erken erişime açılacak.

No Room in Hell 2

Zombi temalı 8 oyunculu co-op yapım No Room in Hell 2’den yeni bir oynanış fragmanı da Gamescom kapsamında yayımlandı. Çapraz platform desteğiyle sunulacak oyun, önümüzdeki aylarda erken erişime açılacak.