Japonya’da Din Adamı Kıtlığına İlginç Çözüm: Yapay Zekâlı Robot Rahipler Göreve Başladı!

Japonya'da her yıl giderek azalan din adamı kıtlığına yapay zekâlı robot rahiplerle çözüm bulundu.

Japonya'da Din Adamı Kıtlığına İlginç Çözüm: Yapay Zekâlı Robot Rahipler Göreve Başladı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Japonya’da teknoloji ve maneviyat dikkat çekici bir noktada buluştu. Kyoto Üniversitesi bilim insanları, Budist kutsal metinleriyle eğitilmiş insansı robot rahip “Buddharoid”u tanıttı.

Tapınakta düzenlenen bir etkinlikte sahne alan robot, dua pozisyonları alarak ve katılımcıların sorularını yanıtlayarak âdeta gerçek bir ruhani lider gibi görev yapıyor.

Kutsal metinlerle eğitildi

Projeye Kyoto Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’nden Profesör Seiji Kumagai liderlik ediyor. Buddharoid’in kalbinde, OpenAI’ın ChatGPT modeli temel alınarak geliştirilen “BuddhaBot-Plus” adlı bir yapay zekâ sistemi bulunuyor.

Ticari bir insansı robot platformu olan Unitree G1 üzerine inşa edilen Buddharoid; konuşabiliyor, el hareketleri yapabiliyor, eğilerek selam verebiliyor ve geleneksel dua pozisyonlarını uygulayabiliyor.

Aslında robot rahipler yeni değil

Aslında Buddharoid bu alandaki ilk örnek değil. 2019 yılında geliştirilen Mindar, Kyoto’daki 400 yıllık Kodai-ji Tapınağı’nda vaazlar veriyor ve ziyaretçilerin manevi sorularını yanıtlıyor.

Alüminyum ve silikon malzemeden üretilen Mindar da gelişmiş dil modelleriyle eğitildi ve insan rahiplerin iletişim tarzını taklit edecek şekilde tasarlandı.

Azalan rahip sayısına teknolojik çözüm

Japonya’da yaşlanan nüfus ve kırsal bölgelerdeki gerileme, tapınakları ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıyor. Yeni rahip yetişmemesi ve maddi kaynakların azalması, dini hizmetlerin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

İşte tam bu noktada robot rahipler devreye girmiş durumda. Buddharoid ve Mindar gibi insansı robotlar; vaaz verebiliyor, ritüelleri yönlendirebiliyor ve azalan topluluklarla etkileşimi sürdürebiliyor.

Yapay Zeka

