Japonya'da Oyun Salonları Neden Hâlâ Çok Popüler?

Oyun salonları, tüm dünyada nostalji hâline gelse de Japonya'da hâlâ oldukça popüler. Peki bunun nedeni ne?

Tüm dünyada oyun oynama deneyimi son nesil bilgisayarlar ve konsollar üzerinden ilerlerken Japonya’da durum biraz daha farklı. Öyle ki neon ışıklarıyla parlayan ve içinden ritmik müziklerin yükseldiği devasa arcade’ler, yani oyun salonları hâlâ ülkede çok popüler konumda.

Peki oyun salonları dünyanın geri kalanı için 90’lı yıllarda kalmış bir nostalji hâline dönüşmüşken neden hâlâ Japonya’da çok popüler? Bunun arkasında bazı ilginç sebepler bulunuyor. Gelin bunlara birlikte bakalım.

Fiziksel ödüller

Günümüzde Japonya’daki oyun salonlarının gelirinin yarısından fazlası UFO Catcher olarak bilinen, vinç benzeri mekanizmayla ödülleri almaya çalıştığınız makinelerden geliyor. Bu makineler sadece peluş oyuncak dağıtmıyor; popüler anime serilerinin sadece bu salonlara özel üretilen yüksek kaliteli figürlerini ve sınırlı sayıda üretilmiş teknolojik ürünlerini sunuyor.

Koleksiyoncular için bu figürleri piyasadan satın almak yerine oyun salonunda kazanmak büyük bir önem arz ediyor. Bu makineler, mobil uygulamalarla entegre çalışarak oyunculara dijital kuponlar ve sadakat puanları da kazandırıyor.

Evde deneyimleyemeyen oyunlar

Çok gelişmiş donanımlarınız olsa bile salonlardaki devasa donanımların bazılarının yeri Japonlar için bir başka. Taiko no Tatsujin gibi dev davullarla oynanan ritim ve dans oyunları veya Initial D gibi gerçek bir kokpit hissi veren yarış simülatörleri, ev ortamında simüle edilemeyecek bir fiziksel geri bildirim sunuyor.

Sosyal bir deneyim

Japonya’da oyun salonu kültürü, sadece oyun oynamak için değil, aynı zamanda sosyal bir deneyim olarak görülüyor. Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan saatlerce vakit geçirebileceğiniz bir aktivite olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda yabancılarla hızlıca arkadaş olmanızı da sağlıyorlar. Böylece Japonya’da sık tercih edilen bir sosyalleşme aracı olarak da görülüyor.

Turist ilgisi

Japonya’da çok fazla oyun salonu olması yalnızca yerlileri değil, aynı zamanda turistleri de çekmeyi başarıyor. Işıklı, devasa arcade’lere başka ülkelerden gelen insanların da ilgisi çok fazla. Bu yüzden de her zaman salonların dolu olduğu, hem yabancıların hem de Japonların buralarda vakit geçirdiği görülebiliyor.

Sonuç olarak Japonya’daki oyun salonları, değişen teknolojiye direnmek yerine onunla evrildiğini söyleyebiliriz. Bugün bu yerler, sadece oyun oynamak için değil sosyalleşmek, farklı deneyimler yaşamak ve iyi vakit geçirmek için tercih edilen mekânlar hâline gelmiş durumda.