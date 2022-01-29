Game of Thrones'un Khal Drogo'su ve Aquaman olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Jason Momoa'nın Hızlı ve Öfkeli serisine katıldığı açıklandı. Serinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10'da yer alacağı belirtilen Momoa'nın nasıl bir rolde olacağı ile ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Aksiyon filmi deyince akla gelen ilk yapımlardan birinin Hızlı ve Öfkeli serisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2001 yılından beri hayatımızın içinde olan bu seri, dünya çapında milyarlarca dolarlık hasılat yaparak tüm zamanların en sevilen yapımlarından biri hâline gelmişti. Serinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10 ile ilgili gelişmeler de hayranlar tarafından merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz ay vizyon tarihinin 19 Mayıs 2023’e ertelendiğini sizlere aktardığımız bu yapımla ilgili ünlü oyuncu Dwyane Johnson’dan da geçtiğimiz haftalarda bir açıklama gelmişti. Johnson, kendisinin seriye dönmesini isteyen Vin Diesel’a sert çıkmış ve geri dönmeyeceğini ifade etmişti. Şimdi de serinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Jason Momoa, yeni filmin kadrosuna katıldı

Serinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni açıklamalara göre heyecanla beklenen yeni filmin kadrosuna önemli bir ekleme yapıldı. Gelen açıklamalarda; Aquaman, See, Game of Thrones ve Dune gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Jason Momoa’nın Hızlı ve Öfkeli 10’da yer alacağı belirtildi. Momoa’nın filmde nasıl bir rolde olacağı ile ilgili ise bilgi paylaşılmadı.

Serinin son filmi Hızlı ve Öfkeli 9, geçtiğimiz haziran ayında vizyona girmiş ve 726 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Hızlı ve Öfkeli 10’un ve daha sonra çıkacak olan 11’in de serinin son filmleri olacağı aktarılmıştı. Bunun yanı sıra, Hobbs and Shaw gibi yan filmlerinin Hızlı ve Öfkeli serisi bitse bile devam edebileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 10’un yönetmen koltuğunda serinin önceki filmlerinde de yer alan Justin Lin oturacak. Yapımın senaristliğini ise yine Justin Lin ve Daniel Casey’in üstleneceği belirtiliyor. Momoa dışında filmde; Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Sun Kang ve Ludacris şu an onaylanan isimler arasında yer alıyor.