Hızlı ve Öfkeli 10 Ertelendi: İşte Yeni Vizyon Tarihi

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10'un vizyon tarihi değişti. Universal Pictures tarafından yapılan açıklamalara göre serinin sondan bir önceki filmi, açıklanandan biraz daha geç bir tarihte vizyona girecek.

Yıllardır hayatımızın içerisinde olan ve artık ilk zamanlardaki çizgisinden hayli uzaklaşmış olan Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi "Hızlı ve Öfkeli 10" ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Universal tarafından yapılan açıklamalarda, Hızlı ve Öfkeli tutkunlarının büyük bir merakla beklediği yeni filmin vizyon tarihinin ertelendiği duyuruldu.

Universal, Hızlı ve Öfkeli 10 ile ilgili yaptığı önceki açıklamalarda, filmin vizyon tarihinin 7 Nisan 2023 olacağı söylenmişti. Ancak bu durum, an itibarıyla değişmiş durumda. Yapılan yeni açıklamalara göre fenomen serinin yeni filmi, 19 Mayıs 2023'te vizyona girecek. Bu arada; açıklanan son tarihin de önümüzdeki dönemlerde değişebileceğini hatırlatmak gerek. Zira koronavirüs pandemisi, her sektörü etkilediği gibi sinema sektörünü etkilemeye de devam ediyor...

Hızlı ve Öfkeli 9, 700 milyon doların üzerinde kazanmıştı

Hızlı ve Öfkeli serisi, ilk filmin yayınlanmasının üzerinden 20 yıl geçmiş olsa da hiçbir zaman ilgi kaybetmedi. Hatta serinin geçtiğimiz yaz vizyona giren son filmi Hızlı ve Öfkeli 9 bile 726 milyon dolar hasılat açıkladı. Üstelik bu rakam, serideki diğer filmlerle kıyaslandığında nispeten düşüktü. Bunun nedeni ise tahmin edilebileceği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle sinemaya gitmekten çekinen sinemaseverler.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminde ana temayla ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Ancak iddialara göre yeni filmin konusu, Hızlı ve Öfkeli 9 ile bağıntılı olacak. Ayrıca Ocak 2022'de Hızlı ve Öfkeli 10 ile birlikte Hızlı ve Öfkeli 11'in de çekimlerinin başlayacağı ifade ediliyor. Serinin en ikonik ismi olarak tarihe geçen Vin Diesel tarafından yapılan açıklamalara göre Hızlı ve Öfkeli 11, 2024 yılında vizyona girecek ve bu filmle birlikte seri de son bulmuş olacak.