2016 yılındaki gerilimle Hızlı ve Öfkeli serisinden ayrılan Dwayne Johnson, seriye geri dönmesi için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vin Diesel'e sert tepki gösterdi. Johnson, Diesel'i manipülasyon yapmakla suçladı.

Günümüz aksiyon filmlerinin olmazsa olmaz yıldızı olan Dwayne Johnson, 2011 yılında Hızlı ve Öfkeli serisine giriş yapmıştı. Bu seriyle birlikte ününe ün katan Johnson, 5. filmiyle giriş yaptığı seride son olarak Hızlı ve Öfkeli 8’de gözüktü. Bunun nedeniyse Dwayne Johnson ve Vin Diesel arasında 2016 yılında yaşanan gerginlikti.

Dwayne Johnson’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla günümüzde de devam eden o gerginlik, son günlerde yeniden gündeme geldi. Vin Diesel, kasım ayında Instagram’da bir paylaşım yaparak Dwayne’e seriye geri dönmesini istediği bir paylaşım yaptı. Bugünse o paylaşıma Dwayne Johnson’dan sert bir tepki geldi.

Dwayne, Diesel'e sert çıktı

Dwayne Johnson, Vin Diesel’in Hızlı ve Öfkeli 10’a gel çağrısını açık bir şekilde reddetti. Bunun ardındansa seriye geri dönmesini sağlamak için herkese açık bir davet yapan Diesel’e karşı çıkıştı. Johnson, doğrudan Diesel’in kendisine seriye dönmeyeceğini, bunun için hiçbir olasılığın olmadığını söylediğini ifade etti. Ardından Diesel’i son paylaşımı nedeniyle manipüle etmekle suçladı:

“Vin’in son halka açık gösterisi, manipülasyonunun bir örneğiydi. Paul Walker’ın ölümü kadar, sonrasında çocuklarını büyütmesi de hoşuma gitmedi. Onları bunun dışında bırakın. Aylar önce bunun hakkında konuşmuştuk ve net bir anlayışa vardık.”

Vin, Diesel’e karşı sert açıklamalarda bulunsa da serinin ve seride yer alan kadronun başarısı için şans diledi. Vin Diesel’in Dwayne Johnson’ı kızdıran kasım ayındaki paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

“Küçük kardeşim Dwayne... zamanı geldi. Dünya Fast 10’un finalini bekliyor. Bildiğin gibi çocuklarım evimde senden Dwayne Amca diye bahsediyor. Onların ve senin iyi dileklerini göndermediğiniz bir bayram yok ki… ama zamanı geldi. Miras bekliyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. 10 olan finalde en iyi Fast’e ulaşacağımızı ve ortaya koyacağımıza yemin ettim! Bunu sevgimden söylüyorum… ama ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var, seriyi boş bırakma. Hobbs başkası tarafından oynanamaz. Umarım bu vesileyle harekete geçer ve kaderini gerçekleştirirsin.”