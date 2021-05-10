Dünyanın en zengin insanı olan Amazon CEO'su Jeff Bezos, bu noktaya gelmeden önce Amazon'un her bölümünde çalıştı. Hatta ürünlere incelemeler bile yazdı.

Pek çok kişi Jeff Bezos'u şu andaki en zengin insan olarak tanıyor. Bu servetin kaynağı ise hiç şüphe yok ki Bezos'un kurucusu olduğu Amazon. Amazon bugün tanıdığımız deve dönüşmeden önce ise Jeff Bezos sitenin her alanına yetişmeye çalışıyordu.

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Amazon'da, ürün incelemelerinde bulunan kişiler arasında da bir sıralama oluşuyor. Bu listenin 78 milyon 951 bin 609'uncu sırasında yer alan isim ise Bezos'un kendisinden başka biri değil.

6 farklı ürün incelemesi

Jeff Bezos'un 6 ürünün altında incelemesi bulunurken, bu yorumların tamamının da 5 yıldız ile derecelendirildiğini görüyoruz. 2000 ile 2006 arasında yapılan değerlendirmeler oldukça farklı ürünlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş. Bezos'un incelediği ürünler ise şöyle:

Hayat Güzeldir Filmi

Bezos, Oscar ödüllü filmin histerik şekilde komik ama aynı zamanda insanın gözünde yaş bırakmayan bir yapım olduğunu söylüyor. Ayrıca sinematografinin de harika olduğunu belirtiyor.

Canon 18x50 Görüntü Sabitlemeli Dürbünü

Bezos, görüntü sabitleme teknolojisine sahip bu dürbünü şimdiye kadar kullandığı en iyi dürbün olarak tanımlamış. Özellikle de güçlü bir dürbün olmasına rağmen, görüntü sabitleme sayesinde tripod gerekmeden kullanılabilen bu dürbünleri ayrı bir yere koymuş.

The Proving Ground: The Inside Story of the 1998 Sydney to Hobart Race

Modern denizcilik tarihinin en korkunç olaylarından biri olan 1998 Sydney - Hobart Yarışı hakkında görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanmış kitap da Bezos'un incelediği ürünlerden biri. Yazarın anlatım diline de bolca övgüde bulunuyor.

Project Orion: The True Story of the Atomic Spaceship

Atom bombası patlamalarının sağladığı itiş kuvvetiyle yıldızlar arasında seyahati ele alan bir kitap elbette ki bir milyarderin "düşlerini" anlatır. Bezos, Orion projesinin ve içinde yer alan insanların anlatıldığı bu kitabı da övmüş.

Down and Out in the Magic Kingdom

İnsanların saygınlık tabanlı bir parasal sistem olan whuffie kullandığı 22. yüzyılı anlatan bu eğlenceli bilim kurgu romanı da Bezos'un övgüsüne mazhar olmayı başarmış. Bezos özellikle kitabın kahramanlarının çok canlı olmasından övgüyle bahsediyor. Öte yandan kitabın yazarı Cory Doctorow, kitabına ve kendisine olan övgülere rağmen Bezos'u sık sık yeriyor.

Tuscan Mandırası D Vitaminli Süt

Jeff Bezos, "Uzun süredir hayranım" başlığını attığı incelemesinde, "Sütü o kadar çok seviyorum ki ilk doğduğum günden beri içiyorum." diyor. İlk içtiği sütün Tuscan olduğunu düşünmediğini de ekliyor.

Bir Amazon sözcüsü, söz konusu incelemelerin gerçekten de Jeff Bezos'un kendi hesabından yapılmış olan incelemeler olduğunu söylüyor. Bu eski yorumların ortaya çıkmasının ardından bu ürünlere olan talebin artıp artmayacağı ise merak konusu.