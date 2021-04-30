Amazon, Yeni Hizmeti 'Gaming Store'u Kullanıma Sundu

Amazon Türkiye, oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan "Gaming Store" isimli hizmetini kullanıma sundu. Oyuncuların ihtiyacı olan her çeşit ürünü barındıran Amazon Gaming Store, MSI'dan HP OMEN'e kadar popüler markların ürünlerini barındırıyor.

Birkaç yıldır Türkiye'de de hizmet vermekte olan dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, ülkemizdeki kullanıcılar için yeni bir hizmetini kullanıcıların hizmetine sundu. Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar için artık "Gaming Store" olarak isimlendirilen özel bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm, adından da aynlayabileceğiniz üzere oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerle dolu.

Amazon Gaming Store, adeta bir oyun ekipmanı mağazası olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, bu hizmeti kullanarak dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, monitör, ses sistemleri, donanım bileşenleri, oyunlar ve hatta oyun konsollarına kadar ihtiyaçları olan her şeye anında ulaşabiliyorlar. Sadece bununla da yetinmeyen Amazon, Gaming Store'da oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olan atıştırmalıkların bile satışına imkan tanıyor.

Amazon Gaming Store sayfası işte böyle görünüyor

Amazon Gaming Store'un dikkat çekici yanlarından bir tanesi de pek çok markaya ev sahipliği yapıyor oluşu. Bu bağlamda bir kullanıcı, MSI, Samsung ve HP OMEN gibi oyun dünyasının en popüler markalarına Gaming Store üzerinden kolayca ulaşabilecek. Elbette Amazon Prime aboneleri, sahip oldukları hızlı kargo gibi avantajları Amazon Gaming Store'da da kullanabilecekler.

Video oyun ekipmanlarını bir çatı altında toplamayı amaçlayan Amazon Gaming Store'a ulaşmak isteyen kullanıcılar, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler. Bu arada, eğer şu sıralar ihtiyacınız olan bir şey varsa Amazon Gaming Store'a bir göz atmak işinize yarayabilir. Zira şirket, Amazon Gaming Store'un açılışına özel bir kampanya başlattı ve bu kampanya kapsamında da sayısız ürün için değişken oranlarda indirimler uygulanıyor. Bu indirimlerin 4 Mayıs'a kadar geçerli olduğunu da hatırlatalım.