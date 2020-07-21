Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, sadece pazartesi günü(dün), servetine 13 milyar dolar daha ekledi. Elon Musk ise 5 milyarı aşan bir günlük kazancı ile dünyanın en zengin 5. insanı haline geldi.

Sıradan insanlar için milyar dolarlar kazanmak pek de olağan bir gelişme değildir. Bununla birlikte borsada işlem gören, yüz milyarlarca dolar piyasa değerine sahip bir şirketin kurucularından biriyseniz servetiniz her gün milyarlarca dolar azalabilir ya da artabilir.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Elon Musk’ın Tesla hisselerinin son aylardaki hızlı yükselişi ile servetini neredeyse üçe katladığından, dünyanın en zengin 9. insanı haline geldiğinden ve Jeff Bezos’un dünyanın en zengin insanı olmaya devam ettiğinden bahsetmiştik.

Jeff Bezos, bir günde servetine 13 milyar dolar ekledi

Hem Jeff Bezos hem de Elon Musk, ben sizlerle yukarıda bahsettiğim haberi paylaştığım sırada devam eden borsa işlem gününde(pazartesi) servetine servet katmaya devam etti. Hatta Jeff Bezos, gün tamamladığında 13 milyar dolar kazanarak rekor kırdı.

2012 yılında hizmete başlayan Bloomberg Billionaires Index’e göre Jeff Bezos, dün kazandığı 13 milyar dolar ile ‘bir günde serveti en fazla artan insan’ rekorunu kırmış durumda. Bezos’un bir günde kazandığı parayı pek çok kişi hayatı boyunca kazandığında milyarder olarak anılıyor.

Elon Musk, dünyanın en zengin 5. insanı oldu

Bununla birlikte dün paylaştığımız haberimizde serveti 69,2 milyar dolara ulaşan Elon Musk’ın dünyanın en zengin 9. insanı olduğundan bahsetmiştik. Musk, pazartesi borsa kapanana kadar servetine 5,1 milyar dolar daha katarak 74,2 milyar dolar ile dünyanın en zengin 5. insanı haline geldi.

Dünyanın en zengin 10 insanı (21 Temmuz 2020)