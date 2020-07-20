Tesla hisselerinin yüzde 320 değer kazanmasıyla servetini katlamaya başlayan Elon Musk, dünyanın en zengin 9. insanı oldu. Musk'ın zirvedeki Jeff Bezos ile arasında ise epey fark bulunuyor.

Elektrikli otomobil sektörünün en popüler markalarından Tesla ve uzay taşımacılığı sektörünün en dikkat çeken şirketlerinden SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, ilk defa dünyanın en zengin insanları listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.

Tesla hisselerinin son dört ayda yüzde 320 değer kazanmasıyla serveti de aynı hızla katlanmaya başlayan Elon Musk’ın toplam serveti dört ay önce 24,6 milyar dolar seviyesindeyken an itibarıyla 69,2 milyar dolara ulaşmış durumda.

Elon Musk, son dört ayda servetini neredeyse üçe katladı

49 yaşındaki girişimci ve iş insanı, dört ay önce Forbes’un ‘en zengin insanlar’ listesinde 31. sırada bulunuyordu. Bugün itibarıyla aynı listeye baktığımızda Musk’ın dünyanın en zengin 9. insanı olduğunu görüyoruz. Ancak Forbes’un Elon Musk sayfasına baktığımızda toplam serveti güncellenmesine rağmen sıralamasının hala 31 olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu yanlışlık, sitedeki bir hatadan meydana geliyor.

Dünyanın en zengin insanları listesinde ilk defa ilk 10 içinde yer alan Elon Musk, bu ‘başarısıyla’ ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Forbes’un gerçek zamanlı en zengin insanlar listesine baktığımızda 1. sırada hala Jeff Bezos’un yer aldığını görüyoruz. 176 milyar dolar servete sahip Bezos’un ardından ise 113,2 milyar dolar ile Bernard Arnault ve ailesi geliyor. Bir zamanların en zengin insanı Bill Gates ise 112,8 milyar dolar ile üçüncü sırada.

Dünyanın en zengin 10 insanı