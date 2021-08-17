Jeff Bezos'un Uzay Şirketi Blue Origin, NASA'ya Dava Açtı

Blue Origins adlı uzay şirketinin sahibi Jeff Bezos, Ay'a iniş ihalesini Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e veren NASA'ya dava açtı. SpaceX ile yapılan 2,9 milyar dolarlık anlaşmanın uygunsuz olduğunu belirten Bezos'un bu davası, 2024 yılında gerçekleşecek Ay'a İnsanlı İniş Sistemi programının ertelenmesine sebep olabilir.

Artemis programı kapsamında 1972 yılından bı yana ilk defa insanları Ay'a götürmeyi planlayan NASA, bu proje için açtığı ihaleleri büyük şirketlerin tekliflerine sunmuştu. Ay'a iniş takımlarının üretilmesi için açılan ihaledeki en güçlü isimlerin arasında, Jeff Bezos'un Blue Origin, Elon Musk'ın da SpaceX isimli uzay şirketleri ve Boeing bulunuyordu.

NASA, bu ihale için toplamda iki şirket seçeceğini belirtse de Blue Origin'in 5,9 milyar dolarlık teklifini reddedip, sadece SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık teklifini kabul ederek anlaşma imzalamıştı. Ünlü milyarder Bezos, anlaşmayı uygun bulmadığı ve NASA'nın yasa dışı ve uygunsuz teklif değerlendirdiği gerekçesiyle federal mahkemeye başvurdu.

NASA'nın 12 Ekim'e kadar mahkemeye cevap vermesi gerekiyor

Aslına bakarsanız Jeff Bezos, bu konu hakkında NASA'ya ilk defa dava açmıyor. Daha önce 2 şirketin seçileceği belirtilirken NASA'nın sadece Elon Musk'ın şirketini seçmesi, ünlü iş adamını memnun etmemiş, Bezos bu sebepten dolayı mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Bezos'un iddilarını reddedip NASA'nın istediği sayıda şirketle anlaşma hakkının bulunduğunu belirtmişti.

İşin peşini bırakmayan Bezos, daha sonra sözleşmenin yeniden değerlendirilmesi için 2 milyar dolarlık masraflarını karşılamak için NASA'ya ikinci bir teklifte bulundu, ancak NASA bir kez daha Bezos'u reddetmek zorunda kaldı. Mahkemeye yeniden başvuran Blue Origin yetkililer, NASA ile SpaceX arasında imzalanan anlaşmada "temel sorunlar" bulunduğunu iddia ederek, anlaşmanın haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.

Blue Origin'in davası Ay görevini erteleyebilir:

Daha önce belirttiği gibi ihaleyi iki şirkete vermekten vazgeçen NASA, bu konudaki savunmasında NASA'nın finansal olarak açıkta olduğunu, bu yüzden de ihaleyi iki şirkete birden veremeyeceğini açıklamıştı. NASA, Blue Origin tarafından açılan yeni dava hakkında henüz bir açıklama yapmasa da uzay ajansının iddiaları inceleyip 12 Ekim'e kadar cevap vermesi gerekiyor. Eğer mahkeme Blue Origin'i haklı görürse, NASA'nın 2024 yılındaki insanlı Ay programının ertelenme ihtimali bulunuyor.