Ay'da Koloni Kurmak İçin Tarihi Adım

Blue Origin, Ay yüzeyindeki toz olan regolitten ilk kez solunabilir oksijen üretmeyi başardığını duyurdu.

Uzay araştırmalarında çığır açacak bir gelişme yaşandı. Blue Origin, Ay yüzeyindeki tozdan (regolit) ilk kez solunabilir oksijen üretmeyi başardığını duyurdu. Bu gelişme, gelecekte Ay’da kalıcı insan yerleşimleri kurulmasının önünü açabilecek kritik bir adım.

Ay yüzeyini kaplayan ince toz tabakasının neredeyse yarısı oksijenden oluşuyor ancak bu oksijen demir ve titanyum gibi metallerle bağlı hâlde bulunuyor. Şirketin geliştirdiği “Air Pioneer” adlı küçük ölçekli reaktör, elektrik akımı kullanarak bu bağlı oksijeni ayrıştırmayı başarmış durumda.

Peki bu sistem nelerin önünü açacak?

Blue Origin'in ürettiği bu sistem sayesinde:

Astronotlar için solunabilir hava üretilebilecek

Roketler için yakıt elde edilebilecek

Ay’a Dünya’dan oksijen taşıma maliyeti ve riski büyük ölçüde azalacak

Daha önce oksijen elde etme çalışmaları sadece laboratuvar ortamında yapılabiliyor ve ekipmanlar uzaya gönderilemeyecek kadar büyük oluyordu ancak Air Pioneer’ın kompakt yapısı, onun doğrudan Ay’da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Nasıl çalışıyor?

Reaktörün çalışma prensibi de oldukça etkileyici:

Ay tozu yaklaşık 1600 dereceye kadar ısıtılıyor

Elektrik akımı uygulanarak kimyasal bağlar kırılıyor

Oksijen gazı ayrıştırılıp toplanıyor

Geriye kalan metaller yapı malzemesi olarak kullanılabiliyor

Bu sistemi çalıştırmak için yaklaşık 1 megavat enerji gerekiyor. Bu enerjinin Ay’daki güneş panelleriyle sağlanması planlanıyor.

Bilim insanlarına göre bu gelişme, insanlığın uzayda kalıcı olarak yaşayabilmesi için “dev bir sıçrama” anlamına geliyor. Hedefimizin de artık Ay'a gitmenin çok ötesinde; orada yaşamak, üretmek ve gelişmek olduğunu düşünürsek bu adım insanlık için gerçekten tarihi bir adım.