Jeff Bezos'un yatını üreten Oceanco firması geçtiğimiz aylarda mega yatın suya indirilmesi için tarihi bir köprünün sökülmesi için talepte bulunmuştu. Hollanda halkının tepkileri sonucunda firma geri adım attı.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yapılacak olan mega yatının suya indirilmesi için Hollanda'nın tarihi köprüsünün yerinden sökülebileceğinden bahsetmiştik. Yatı üreten firma, tarihi köprünün bir bölümünü yıkacağını aktardıktan sonra Hollandalı vatandaşlar tarafından yoğun tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Yaşanan bu tepkilerin ardından olayların büyümesiyle Jeff Bezos'un devasa yatını üreten Oceanco firması geri adım attı. Köprünün sökülme talebini çektiklerini kamuoyuyla paylaştılar.

Bazı Hollandalılar Bezos'un yatını yumurtayla tehdit etti

Hollandalı sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermek için Bezos'un yatına yumurtalı saldırıda bulunacakları tehditinde bulundu. Hollandalı kullanıcılar o kadar öfkelenmiş olacak ki yumurtalı saldırı için sosyal medya üzerinden organizasyon grupları bile kurdular.

Bununla birlikte üretici firmanın geri adımı sonrası Bezos'un kaldırılması için para teklifinde bile bulunduğu “De Hef” köprüsünden mega yatın geçemeyeceği bildirildi. Ancak yatını geçirmek için başka çözümler bulmak zorunda kalan üretici firma ve Bezos'un yeni çözümlerinin ne olacağı bilinmiyor. Merakla bekleyip göreceğiz.