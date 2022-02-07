Jeff Bezos'un Lüks Yatına 'Yumurta Saldırısı' Planı Yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'un dünyanın 'en büyüğü' olacak yatının denize açılması için Rotterdam'da bulunan tarihi bir köprünün yerinden söküleceği açıklanmıştı. İşte bu habere tepkili olan Rotterdam halkı, Bezos'un yatına saldırı planladı.

Kısa bir süre önce dünyanın en zengin insanlarından Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos’un, yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük yatı olacak olan süper lüks yatının denize açılması için Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan tarihi Koningshaven köprüsünün söküleceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamada köprünün 40 metrelik yüksekliğinin, 500 milyon dolar değerindeki 417 metrelik devasa yatının direklerinin geçmesi için fazla alçak olduğu belirtilmişti.

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi güçleri tarafından bombalanarak büyük hasar gören ve ulusal anıt olarak kabul edilen köprünün söküleceği haberi, Hollanda halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Son olarak 2017 yılında restorasyondan geçen ve bir daha sökülmemesine karar verilen köprünün sökülecek olmasına öfkeli olan Hollandalılar, tepkilerini göstermek adına Bezos’un yatına 'saldırı' planladı.

Rotterdam halkı, Bezos'un süper lüks yatına 'yumurta' saldırısı planladı

Rotterdam haklı, Bezos’un lüks yatı için “De Hef” olarak da bilinen tarihi köprünün sökülmesini protesto etmek amacıyla Facebook üzerinden ‘Jeff Bezos’un süper yatına yumurta atalım” isminde bir etkinlik düzenledi.

1 Haziran 2022’de yapılması hedeflenen etkinliğe yaklaşık 1500 kişi katılacağını belirtirken, 5 bin 700 kişi ise etkinlikle ‘ilgilendiği’ ifade etti.

Etkinliğin açıklamasında ise “Tüm Rotterdamlılara sesleniyorum, yanınıza bir kutu çürük yumurta alın ve Jeff’in yatı Rotterdam’daki Hef’ten geçerken toplu halde atalım. Bu köprü Rotterdam halkı tarafından enkazdan inşa edildi ve biz bunu sadece megaloman bir milyarder için parçalara ayırmayacağız. Savaşmadan olmaz!” ifadelerine yer verildi.