Tarihi Köprü, Jeff Bezos'un Yatı İçin Sökülecek

Hollanda'da bulunan ve tarihi anıt olarak görülen bir köprü, bir süreliğine devre dışı bırakılabilir. Sebebi ise milyarder iş insanı Jeff Bezos yeni süper lüks yatının, köprünün altından geçmek için fazla büyük olması.

Görünen o ki dünyanın önde gelen zenginlerinden birisi olan Jeff Bezos, yeterli parayla dağların bile yerinden oynatılabileceğini kanıtlamanın peşinde. Daha doğrusu bu durumda dağları değil de köprüleri demek daha doğru olur.

Dutch News ve Boat International’ın yayımladığı yerel raporlara göre Rotterdam şehrinde bulunan tarihi Koningshaven köprüsü, Bezos’un yeni devasa süper yatının denize açılması için geçici bir süreliğine devre dışı bırakılacak. Şu an yapım aşamasında olan ultra lüks yatın, tamamlandığı zaman dünyanın en büyük yelkenli yatı olması bekleniyor.

Köprünün sökülmesi için başvuru yapılmış:

Hollandalı özel yat üreticisi Oceanco tarafından yapılan ve tahmini olarak 127 metre uzunluğunda olacak olan yat için Oceanco’nun Rotterdam belediyesine başvuru yaptığı bildirildi. Buna göre tarihi köprünün 40 metrelik açıklığının yatın üç devasa direğinin geçmesine yetecek kadar uzun olmadığını belirten Oceanco; yatın geçmesi için köprünün ‘sökülmesini' talep etti. Sökme işlemini, Oceanco ve Bezos’un bizzat finanse etme teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan 1927’de inşa edilen ve 'De Hef’ olarak da bilinen, ulusalal anıt olarak kabul edilen köprünün II. Dünya Savaşı esnasında Rotterdam bombalanmasında ağır hasar gördüğü ve o zamandan bu yana da en son 2017 yılında olmaz üzerek pek çok kez tadilattan geçtiği biliniyor. Bu sebeple köprünün bir dahaki sökülüşünün ancak köprünün devre dışı kalmak zorunda kalacağı zaman olması bekleniyordu; ancak görünüşe göre Hollanda Konseyi, Bezos için bir istisna yapacak.

Tabii doğal olarak Rotterdam’daki çoğu kişi, asırlık bir tarihi eserin bir milyarderin emriyle yerinden sökülecek olmasına tepki gösterdi. Bu konuda NL Times’a konuşan Rotterdam Tarih Derneği üyesi Ton Wesselink, “İstihdam önemlidir, ancak mirasımız için yapabileceklerinizin ve yapabileceklerinizin sınırları vardır.” ifadelerini kullandı.