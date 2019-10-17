Jennifer Aniston'dan Instagram'ın Çökmesiyle İlgili Açıklama

İki gün önce Instagram’a ilk adımını atan dünyaca ünlü aktris Jennifer Aniston, aldığı inanılmaz etkileşim sayıları sebebiyle platformun çökmesine neden olmuştu. Ünlü oyuncu, bugün "Instagram'ı çökertmek istememiştim" notuyla ikinci bir fotoğraf daha paylaştı.

1994’ten 2004 yılına kadar yayınlanan efsane komedi dizisi Friends ile adını duyuran Amerikalı aktris Jennifer Aniston, özellikle gençliğini 90’larda yaşamış olan olan insanların kalbinde çok özel bir yere sahip.

Bugün bile hala geniş bir izleyici kitlesi olan Friends’te Rachel Green karakterini canlandıran güzel oyuncu, salı günü Instagram dünyasına giriş yapmıştı. Aniston, Instagram'a öylesine bir gürültüyle giriş yaptı ki platformun çökmesine neden oldu.

Jennifer Aniston'ın Instagram'daki ilk paylaşımı:

Öyle böyle bir ilgiyle karşılaşmayan Aniston, Instagram hesabını açıktan sadece 5 saat sonra 1 milyon takipçiye ulaştı. 48 saatin sonunda ise bu rakam tam 11,3 milyona çıktı. Ünlü oyuncunun Friends dizisindeki rol arkadaşları ile çektirdiği ilk fotoğrafı ise şu ana kadar 12.2 milyon insan tarafından beğenilmiş durumda.

Sosyal medya inadını kırıp Instagram’a ilk adımını atan Aniston, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı. Bu kez kısa bir video paylaşan ünlü oyuncu, aldığı inanılmaz etkileşim sayılarından olsa gerek, elindeki iPhone’u fırlatıyor.

Ünlü oyuncunun yaptığı ikinci paylaşım:

Sadece 13 saatte 10 milyondan fazla kişiye ulaşan paylaşımın altında ise "Instagram'ı çökertmek istememiştim. Nazik karşılamanız için teşekkürler" yazıyor.

Kısa zaman sonra Apple TV+ dizilerinden The Morning Show’da boy gösterecek olan Amerikalı aktrisin an itibarıyla 11,6 milyon takipçisi bulunuyor.