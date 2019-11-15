Iron Man’in uçmasını sağlayan zırhını hepimiz biliyoruz. İngiliz mucit Richard Browning de uzun bir zamandır kendisinin uçmasını sağlayan kıyafetle bir süredir rekor denemeleri yapıyor. Browning, son denemesinde kendi Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

İngiliz mucit Richard Browning, vücut kontrollü, jet motorlu, rüzgar güdümlü bir kıyafet ile en yüksek hıza ulaşan insan rekorunu elinde tutuyor. Browning, jet motorlu kıyafeti ile 135km/s hıza ulaşmayı başardı.

Browning, 2017 yılında 50km/s hıza ulaşarak bir rekor kırmıştı. Yeni denemesinde ise yine kendine ait olan rekoru yenilemiş oldu. İngiliz mucit, son denemesinden sonra kıyafetin tamamen değiştiğini söylüyor. Browning, kıyafeti için ”Tamamen 3 boyutlu baskı, daha hafif, daha güçlü ve daha akıllı” açıklamasını yaptı. Browning, kıyafete güç seviyesini ayarlayacak bir mekanizma dahi yerleştirdi.

Richard Browning, kendi kıyafetleri ile bir taraftan rekor denemeleri yaparken diğer taraftan bu kıyafetleri geliştirecek ve üretecek bir şirketin de kurucusu. Browning, kıyafetlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için Gravity Industries isimli şirketin de kurucusu. Jet motorlu kıyafeti ile Guinness Rekorlar kitabına giren Richard Browning, “Rüyalarda olan uçmayı gerçekten hissediyoruz” açıklamasını yaptı.