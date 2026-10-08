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Xreal Aura Gözlükleri Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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Uzun süredir prototipleriyle gündemde olan Android XR ekosisteminin ilk ticari ürünlerinden biri olan Xreal Aura, nihayet satış yolunda.

Xreal Aura Gözlükleri Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Google ve Samsung'un ortaklaşa geliştirdiği Android XR platformu için önemli ürünlerden biri olan Xreal Aura, Amerika, Kanada, Japonya ve Güney Kore'de ön siparişe açıldı. Haziran ayında başlayan rezervasyon sürecinin ardından gözlüğün fiyatı ve teknik özellikleri de netleşmiş oldu.

Standart bir VR başlığından farklı olarak uzamsal bilişim gözlüğü şeklinde konumlandırılan Xreal Aura, işlem gücünden bataryasına kadar pek çok bileşeni gözlükten ayrı bir donanımda topluyor.

İçerikten Görseller

Xreal Aura Gözlükleri Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
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Tasarım ve donanım detayları

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Xreal Aura'nın ağırlığı 95 gramın altında. Görünüş itibarıyla sıradan bir güneş gözlüğünü andıran cihazın hafif kalabilmesinin altında ise farklı bir tasarım tercihi yatıyor.

Gözlüğün işlem gücü ve 4.455 mAh kapasiteli bataryası, akıllı telefon boyutlarındaki harici bir donanımda bulunuyor. Bu ünite aynı zamanda dokunmatik yüzey ve parmak izi okuyucu olarak kullanılıyor.

Cihazın işlem gücünü Qualcomm'un Snapdragon Reality Elite işlemcisi sağlıyor. Gözlükte ayrıca Google Gemini yapay zekâ asistanı yerleşik olarak bulunuyor.

70 derecelik görüş alanı ve Micro-OLED ekranlar

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Xreal Aura'da 70 derecelik görüş alanı sunan optik transparan (OST) ekranlar kullanılıyor. Sony üretimi Micro-OLED paneller, 1920 x 1200 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Gerçek dünyayı ne ölçüde görmek istediğinizi ise elektrokromik karartma özelliğiyle değiştirebiliyorsunuz. Böylece ekranların şeffaflığı kullanım sırasında ayarlanabiliyor.

Ses tarafında ise Bose imzalı ses teknolojileri karşımıza çıkıyor.

Xreal Aura'nın fiyatı ne kadar?

Xreal Aura'nın fiyatı, cihazın sunduğu özellikler kadar konuşulacak gibi görünüyor. Ön sipariş için ilk etapta 199 dolarlık bir depozito ödemek gerekiyor. Modeller arasındaki fiyat farkı ise RAM ve depolama kapasitesinden kaynaklanıyor.

  • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 1.279 dolar
  • 16 GB RAM + 512 GB depolama: 1.499 dolar
  • Beden seçenekleri: Orta ve büyük olmak üzere iki seçenek, fiyat farkı olmadan sunuluyor.
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