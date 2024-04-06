JetZero isimli bir firmanın geleneksel yolcu uçağı tasarımını tarihe gömecek yeni nesil yolcu uçağı, test uçuşu için yetkili onayını aldı. Eğer her şey yolunda giderse 2030 yılında, Airbus ve Boeing tasarımlarına elveda diyebiliriz.

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi JetZero, uzun zamandır yeni bir yolcu uçağı üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. "Pathfinder" olarak anılan bu uçak şimdi, test uçuşu için ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayını aldı. Eğer çalışmalar ve JetZero amacına ulaşırsa bugüne dek havada gördüğümüz geleneksel Boeing ve Airbus tasarımları için yolun sonu gelebilir.

JetZero'nun yolcu uçağı, ilk bakışta ABD'nin hayalet uçaklarına fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Tüp gövde yerine daha geniş bir gövdeye ve buna bağlı giderek genişleyen bir kanat tasarımına sahip olan uçağın en az 250 kişi taşıması planlanıyor. JetZero'ya göre Pathfinder geleceğin uçağı çünkü karbon emisyonunu ciddi anlamda düşürebilecek potansiyele sahip.

İlginç tasarımlı yolcu uçağı işte böyle görünecek

Bir çift jet motorundan güç alacak yolcu uçağı, sahip olduğu tasarım nedeniyle sürtünmeyi yüzde 30'a kadar azaltıyor. Ayrıca bu tasarım, uçağın kaldırma kuvvetinin de artmasını sağlıyor. Hâl böyle olunca JetZero, yakıt maliyetlerinde ciddi anlamda tasarruf sağlanacağına inanıyor. Bu arada; şirketin bu uçaktan ABD Hava Kuvvetleri için de tasarladığını belirtelim. Yani yeni nesil yolcu uçağı, askeri alanda da kullanılabilecek.

Dahası da var. JetZero yetkililerine göre uçaktaki jet motorları, hidrojen yakıtı ile de çalışabilecek şekilde dizayn edilecek. Verimli yakıt, oldukça hafif ancak bir o kadar da güçlü kompozit malzeme ile birleştiğinde de havacılık sektörü için yepyeni bir sayfa açılmış olacak.

JetZero ekibi şimdilerde, bu yeni nesil yolcu uçağının 1:8 ölçekli bir maketini üretti ve bunu uçurmak için sabırsızlanıyor. Test uçuşu gerçekleştirildiğinde, projenin bir gün gerçek bir ürün hâline gelip gelemeyeceği çok daha iyi bir şekilde anlaşılmış olacak. Ancak havacılık sektörü uzmanlarının "çılgınca" olarak nitelendirdiği yeni yolcu uçağının, sorunsuz bir şekilde test uçuşu gerçekleştirileceğine inanılıyor.

JetZero ekibine göre her şey yolunda giderse yeni nesil yolcu uçağı, 2030 gibi yakın bir gelecekte ticari amaçla kullanılmaya başlayacak. ABD Hava Kuvvetleri ise bu uçağa daha yakın bir tarihte sahip olacak. Planlamaya göre askeri amaçlı Pathfinder, 2027'de hazır olacak.