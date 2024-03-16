Rüzgar türbinlerini taşıyabilmek amacıyla tasarlanan Radia WindRunner, devasa boyutlarıyla "dünyanın en büyük uçağı" ünvanını Antonov An-225 Mriya'nın elinden alacak.

Günümüzde yenilenebilir enerji, bir tercih değil zorunluluk haline gelmiş durumda. bu konuda en öne çıkan iki teknoloji güneş enerji panelleri ve rüzgar türbinleri oluyor. Sorun şu ki rüzgar türbinleri öylesine büyük yapılar ki kara taşıtlarıyla bir yerden bir yere taşımak oldukça zor. Radia adlı girişim, tasarlamış olduğu WindRunner adlı uçakla bu sorunun üstesinden gelmeyi planlıyor.

108 metre uzunluğa, 24 metre yüksekliğe, 80 metre kanat açıklığına sahip uçak. 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bir Boeing 747'den on iki kat daha yüksek yük taşıma kapasitesi bulunan Radia WindRunner, 1.800 metrelik özel bir piste ihtiyaç duyuyor. Bu uçağın üretilmesindeki birincil amaç ise uzunluğu 45 ila 90 metre arasında değişen ağırlığı 35 tona ulaşan rüzgar türbinlerini taşımak.

WindRunner sayesinde rüzgardan enerji üretim maliyeti %35 düşebilir

Radia, uçak ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Günümüz rüzgar türbinleri ve gelecekte üretilecek daha büyükleri, rüzgar santrallerine kara yolu ile taşınamaz. Bu lojistik engel, WindRunner projesine ana ilham kaynağı oldu." ifadelerini kullandı. MIT'den roket bilimci Mark Lundstrom, son yedi yılını WindRunner'ın tasarımını geliştirmeye harcadığını ifade ediyor.

WindRunner, hem gerçek hem mecaz olarak rüzgar enerji sektörünü uçuracak. Uçağın faaliyete başlamasıyla birlikte yalnızca rüzgar türbinlerini taşımak kolaylaşmış olmayacak, aynı zamanda daha büyük rüzgar türbinleri için de yol açılmış olacak. Uzmanlara göre daha büyük rüzgar türbinlerinin üretilmesi, enerji üretimini %20 artırıp maliyetini %35 düşürmeye yardımcı olabilir.

Sovyet Antonov, dünyanın en büyük uçağı ünvanını kaybedecek

Sovyetler Birliği tarafından üretilen Antonov An-225 Mriya, 84 metre uzunluğa, 18 metre yüksekliğe, 88 metre kanat açıklığına sahipti. Gerçekleşmesi halinde Radia WindRunner, "dünyanın en büyük uçağı" ünvanını ele geçirmiş olacak. Şaşırtıcı şekilde 80 ton yük taşıyabilecek WindRunner, bu konuda 250 ton taşıma kapasiteli Antonov'un yanına yaklaşamıyor. Tabii WindRunner'ın ağırlıkla ilgili değil boyutla ilgili bir ihtiyaç için üretildiğini unutmamak gerek.