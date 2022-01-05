İnternet tabanlı Java uygulamalarına ait bilgileri barındıran JNLP dosya formatı, diğer bir Java dosyası olan JAR ile benzese de internet desteği ihtiyacı nedeniyle ayrılırlar. Çoğu zaman bağlı olduğu uygulama ile birlikte bulunan JNLP dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Java programlama dilinin görece karmaşık bir dünyası vardır. Eğer bir uzman değilseniz Java ile ilişkili sistemlere, formatlara ve dosyalara epey şaşırarak bakabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de JNLP dosya formatıdır. İçinde barındırdığı bilgiler son derece basit olmasına ve basit bir taban ile yazılmasına rağmen eğer elinizde doğru bir program yoksa bir JNLP dosyasını kolay kolay açamazsınız.

JNLP dosyası, internet tabanlı Java uygulamalarına ait bilgileri barındırır. Başka bir Java dosyası olan JAR ile karıştırılsa da internet gerekliliği nedeniyle bu dosyadan ayrılır. Dosyanın içinde Java dili ile yazılmış ve temel metin şeklinde düzenlenmiş halde bilgiler bulabilirsiniz. Gelin JNLP dosyası nedir, nasıl açılır, hangi programla çalışır gibi merak edilen tüm soruları detaylarıyla inceleyelim.

JNLP dosyası nedir?

Java Network Launch Protocol, kısaca JNLP, Türkçesi ile Java Ağ Başlatma Protokolü; Java programlama dili kullanılarak internet üzerinden çalıştırılmak üzere geliştirilmiş uygulamalara ait bilgileri saklayan bir dosya formatı, kimine göre bir dosya teknolojisidir. JNLP dosyasının bağlı olduğu uygulamalar internet tabanlı olsalar da internet tarayıcıları üzerinden değil, cihaza indirilip kurularak çalıştırılırlar.

Çoğu zaman JNLP dosyası, indirildiği Java uygulaması ile birlikte iner ve onunla aynı klasör içinde saklanır. Bazı durumlarda harici olarak indirmeniz, açmanız ve düzenlemeniz gerekebilir. Java dilini biliyorsanız JNLP dosyasını açtıktan sonra gönlünüzce düzenlemeniz mümkün çünkü bu dosyaya sahip pek çok uygulama açık kaynak kodlu olarak kullanıcılara sunulur.

JNLP dosyası ne işe yarar?

JNLP dosyası, desteklediği uygulamaya göre farklı bir işleve sahiptir. XML şeması şeklinde tanımlanan JNLP dosyaları e-imza uygulamalarında, uzaktan erişim programlarında kullanılabilir ya da uygulamanın sunucuya ulaşmak için kullandığı anahtar görevi görebilir. Bu tür önemli görevleri olan JNLP dosyalarında bir dönem önemli güvenlik açıkları tespit edilmiş ve kısa zaman içinde giderilmiştir.

JNLP dosyası nasıl açılır?

Herhangi bir arama motoruna JNLP nasıl açılır yazıp arattığınız zaman karşınıza çıkan sayısız internet sitesinde onlarca farklı JNLP açma yöntemi göreceksiniz ama ne gerek var? JNLP bir Java dosyası olduğuna göre onu açmanın en sağlam yöntemi yine bir Java yazılımı kullanmaktır.

İşletim sisteminiz ne olursa olsun buradaki bağlantı üzerinden bilgisayarınıza uygun en güncel Java Runtime Environment ya da bilinen adıyla Java yazılımının en güncel sürümünü indirin ve kurulumu tamamlayın. Kurulum sonrası JNLP dosyanız otomatik olarak Java yazılımı üzerinden açılacaktır. Eğer açılmıyorsa Birlikte Aç seçeneği üzerinden Java yazılımını tercih edebilirsiniz.

Eğer ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Java yazılımını bile indiresim gelmiyor diyorsanız işletim sisteminizde metin görüntülemek için kullanılan Not Defteri ve benzeri uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu tür uygulamalar da JNLP dosyaları açmanızı sağlayacaktır ancak düzen kaymaları görebilirsiniz.

Neden JNLP dosyası açılmıyor?

JNLP dosyasının Java uygulaması üzerinden bile açılmıyor olmasının birkaç temel nedeni vardır;

Java yazılımınız güncel değildir.

JNLP dosyanız güncel değildir.

JNLP dosyası hatalı ya da bozuktur.

Java yazılımınız güncel değilse yukarıda paylaştığımız bağlantı üzerinden bilgisayarınızın işletim sistemine uygun en güncel sürümü indirebilirsiniz. Eğer JNLP dosyanız güncel değilse dosyanın güncel bir versiyonunu bulmaya çalışmalısınız.

Eğer JNLP dosyanız hatalı ya da bozuksa hatalı ve bozuk olmayan bir versiyonunu bulmaya çalışmaktan başka çareniz yok. Eğer JNLP dosyanızı bir kişiden ya da belirli bir kaynaktan edindiyseniz o kişi ya da kaynak ile iletişime geçmelisiniz.

İnternet tabanlı Java uygulamalarının bilgilerini barındıran JNLP dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dosya formatı hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik.