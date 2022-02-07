Joe Rogan, Pandeminin Başında Aşı Karşıtı Değilmiş

ABD’li eski talk show sunucusu, şu anda podcast sunucusu olan Joe Rogan, son dönemde aşı karşıtı propagandalarla gündemde. Pandeminin başlarından kalma bir videoda ise Joe Rogan’ın o zamanlar aşı karşıtlığı yapmadığı görülüyor.

Geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde dünyanın en popüler Spotify podcast’i haline gelen ‘Joe Rogan Experience’ın sunucusu Joe Rogan, aşı karşıtlığı propagandalarıyla bolca gündeme geldi. Hatta biz de geçtiğimiz hafta içerisinde Joe Rogan’ın aşı karşıtlığı yapması sebebiyle bilim insanlarının Spotify’ı uyardığını ve ondan sonra podcastin 70’ten fazla bölümünün Spotify’dan kaldırıldığını aktarmıştık.

Ancak Joe Rogan Experience’ın eski bölümlerinden bir kesit, bir Reddit kullanıcısının gözüne çarptı. Joe Rogan Experience’ın 2020’de yayınlanan bölümünden alınan kesitte Joe Rogan’ın şu anki haliyle büyük bir çelişki içerisinde olduğu anlaşılıyor. Görünüşe göre Joe Rogan, pandeminin başlarında böyle değilmiş.

Pandeminin ilk zamanlarında insanlara aşı olun çağrısı yapıyormuş

Tamamını buradan izleyebileceğiniz röportajdan alınan bu kesitte podcast sunucusu Joe Rogan, Beyaz Saray’ın COVID-19 danışmanlığını yapan Dr. Michael Osterholm ile röportaj yapıyor. Röportajdan alınan videoda şu sıralar aşı karşıtlığı yapan Joe Rogan’ın o zamanlar insanlara aşı olun çağrısı yaptığı görülüyor.

Röportajda Joe Rogan, Dr. Osterholm’a “Çocuk felci vakalarının az olmasının ve çiçek hastalığının yok olmasının sebebi aşılar” diyor. Dr. Osterholm’un COVID-19’un öneminden bahsetmesinin ardından Joe Rogan şu sözleri ekliyor: “Umarım bu, insanları aşıların değeri konusunda bilince kavuşturur. Aşıların bir aldatmaca veya tehlikeli olduğunu düşünen çok fazla deli var.”

Joe Rogan’ın fikirlerinin süreç içerisinde neden bu kadar değiştiğine anlam vermek biraz zor. Bazı takipçileri onun için ‘kiminle röportaj yapsa onunla aynı fikirde oluyor’ şeklinde yorumlar yapıyor. Siz aşı karşıtlığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.