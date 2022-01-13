Dünyanın En Popüler Podcast'i COVID Dezenformasyonu Yayıyor

Yüzlerce bilim insanından oluşan bir grup, popüler platform Spotify'a bir açık mektup gönderdi. Bu mektupta, dünyanın en poüler podcast'i olan 'The Joe Rogan Experience'nin COVID hakkında yanlış bilgilere yer verdiği ifade edildi.

COVID-19 pandemisinin son birkaç yıldır hayatımızı alt üst ettiğini söyleyebiliriz. Ancak hastalığın kendisinin yanı sıra hakkındaki yanlış bilgilendirmeler de birçok insana zarar veriyor. Bu sebeple de YouTube, Twitter, Facebook gibi birçok dijital platform, aşı dezenformasyonu hakkında önlemler alıyor ve bu yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bu durum son yıllarda oldukça popüler olan podcast’lere de yansımış durumda. Şimdi de ünlü komedyen ve aktör Joe Rogan’ın sunuculuğunu yaptığı ve 11 milyona yakın aktif dinleyicisi ile dünyanın en popüler podcast’i olarak nitelendirilen ‘The Joe Rogan Experience’ isimli podcast de bu duruma dahil olmuş benziyor. Gelen haberlere göre yüzlerce bilim insanı, Joe Rogan’ın programının COVID-19 hakkında yanlış bilgilendirme içerdiğini düşünüyor.

Podcast’in bir bölümünde COVID hakkında yanlış bilgilere yer verildi

Doktorlar, profesörler ve sağlık çalışanları gibi bilim insanlarından oluşan 260 kişilik bir grup, Rogan’ın podcast’inin yayımlandığı Spotify’a bir açık mektup yazdı. Grup, dünyanın en popüler podcast’i olan ‘The Joe Rogan Experience’ yanlış bilgiler yayarak tıp dünyasında ‘güvensizlik’ oluşturduğunu ifade etti.

Mektupta, 54 yaşındaki Rogan’ın podcast’inin 31 Aralık’ta yayımlanan 1757. bölümüne dikkat çekildi. ABD’li virolog Dr. Robert Malone’un konuk olduğu bu bölümde herhangi bir dayanağı olmayan komplo teorilerinin yer aldığı ifade edildi. Zaten Malone’un Twitter hesabı da COVID hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle askıya alınmıştı. Açıklamalara göre Malone, podcast’in bu bölümünde toplumsal liderlerin halkı ‘hipnotize ettiği’ ve aşılar ile ilgili asılsız iddiaları destekleyen açıklamalarda bulundu.

“Spotify da en az Rogan kadar suçlu”

Bu tarz bilgilerin Rogan’ın ortalama yaşı 24 olan dinleyicilerine ve toplumun büyük tehlike oluşturduğunu belirten uzmanlar, Spotify’ın da en az Rogan kadar suçlu olduğunu, bu tarz yanlış bilgilerin platformda bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Spotify ise konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Oldukça tartışmalı bir kişilik olan Rogan, daha önce de COVID-19 ile ilgili eleştiri yağmuruna tutan açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü komedyen, maskelerin ve hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde kullanımı hakkında kafasında soru işaretleri bulunduğunu aktarmıştı. Rogan ayrıca, “Genç ve sağlıklı bir insansanız aşıya ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullanarak gençlerin aşı yaptırmasını pek desteklemediğini kaydetmişti.