Dünyanın en popüler podcast'i 'The Joe Rogan Experience', geçtiğimiz haftalarda COVID-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı için eleştirilmişti. Programı yayımladığı için tepkiyle karşılaşan Spotify, gelen eleştirilerin ardından podcast'in 70'den fazla bölümünü platformundan kaldırdı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü komedyen ve aktör Joe Rogan tarafından sunulan ve 11 milyon aktif dinleyici ile dünyanın en popüler podcast’i olarak nitelendirilen ‘The Joe Rogan Experience’ın, COVID-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı için gündeme gelmişti. Hatta 260’dan fazla bilim insanından oluşan bir grup, programın yer aldığı Spotify’a bir açık mektup göndererek bu tarz içeriklere izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Bunun ardından olay daha da büyüdü. Birçok ünlü isim, Spotfy’a ve Rogan’a sert bir şekilde tepki göstermeye başladı. Kanadalı ünlü söz yazarı Neil Young da bu tartışmalara dahil olmuş ve Joe Rogan ile aynı platformda bulunmak istemediğini duyurmuştu. Hatta 90’lı yılların ünlü rock grubu Belly’de platformdaki ana sayfasına ‘Spotify’ı Silin’ yazısını ekleyerek tepkilerini dile getirmişti. Şimdi de bu olay hakkında önemli bir gelişme oldu.

70’den fazla bölüm Spotify’dan kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Spotify’ın, eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından konu hakkında bir hamle yapmayı düşündüğünü aktarmıştık. Ayrıca şirket geçtiğimiz ay yanlış bilgi yayma ihtimali olan içeriklere bir uyarı ekleyeceğini duyurmuştu. CEO Daniel Ek de yaşanan durumu ‘karışık’ olarak nitelendirmiş ve tıbbi ve bilimsel toplulukların endişelerini dikkate aldıklarını ifade etmişti.

Şimdi de gelen haberler, ünlü podcast’e yönelik bir adım atıldığını gösterdi. Silinen içerikleri takip bir internet sitesinin verilerine göre geçtiğimiz günlerde Joe Rogan’ın programının 70’den fazla bölümü Spotify’dan kaldırıldı. Ancak bu sayının, toplam 1700 bölümden oluşan podcast’in yalnızca küçük bir kısmı olduğunu belirtmemizde de fayda var.

Rogan, ırkçı tabirleri sebebiyle de eleştirliyor

Kaldırılan bölümler ile ilgili ne Spotify’dan ne de Joe Rogan’dan açıklama gelmese haber sitesi Huffpost, bu bölümlerin arasında aşırı sağcı Milo Yiannopoulos ve beyaz milliyetçisi Stefan Molyneux ile yapılan programların yer aldığını aktardı.

Son olarak Joe Rogan, COVID dezenformasyonunun yanı sıra eski programlarında siyahi insanlara yönelik kullandığı ırkçı tabirlerle de gündeme gelmişti. Ünlü podcast sunucusu bu durumdan pişman olduğunu söylese de ona ve Spotify’a gelen eleştiriler hız kesmeden artmaya devam etmişti.