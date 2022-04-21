Johnny Depp, Amber Heard'a karşı açtığı dava kapsamında mahkemede verdiği ifadede Disney'in olası bir Karayip Korsanları teklifini reddedeceğini açıkladı. Disney, Depp'in davasında önemli bir yere sahip.

Eski eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yıllardır sinema dünyasından uzak kalan Johnny Depp, dün Heard’a karşı açtığı karalama davasında ifade vermişti. “Asla bir kadına vurmadım” diyerek kendini savunan ve Heard’ın yalanlama yaptığını belirten Depp, aynı dakikalarda hayranlarını üzecek bir açıklamayla gündeme geldi.

Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow karakteriyle akıllarımıza kazınan Johnny Depp, Disney’in seriye dönüş için kendisine bir teklif sunması durumunda bunu reddedeceğini açıkladı. Depp, Amber Heard’ın avukatının mahkeme salonunda kendisine sorduğu soruyu şu şekilde cevapladı:

Depp, bir daha asla Jack Sparrow olmayacak:

Ben Rottenborn (Amber Heard’ın avukatı): “Gerçek şu ki Bay Depp, Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelse, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp Disney ile bir ‘Karayip Korsanları’ filminde yer almanızı sağlayamaz mı?”

Johnny Depp: "Evet doğru Bay Rottenborn."

Mahkeme salonunda Disney’in konuşulmasının nedeni, Depp hakkındaki iddiaların ardından Disney’in Karayip Korsanları serisini iptal etmesiydi. Fakat Avukat Rottenborn, salonda bu kararın Depp hakkındaki iddialardan önce bile verildiğini kanıtlamaya çalışıyordu. Avukat, 25 Ekim 2018 tarihli bir mektup göstererek mektupta Depp’in artık Jack Sparrow olamayacağının yazdığını göstermiş, Depp de “Bunu bilmiyordum.” açıklamasında bulunmuştu.

Depp’in Heard’a karşı açtığı ve Heard'ı kariyerini, hayatını ve ününü mahvetmekle suçladığı karalama davasını kazanması için Disney konusu büyük bir önem taşıyor. Davanın kazanılması için Depp, Disney’in verdiği kararın Heard’ın iddialarının doğrudan sonucu olduğunu kanıtlaması gerekiyor.