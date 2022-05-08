Son haftaların gündemden düşmeyen ismi Johnny Depp için yeni bir imza kampanyası başlatıldı. Depp’in Karayip Korsanları’na dönmesi için binlerce oy toplandı.

Neredeyse tüm dünyanın gözü, son zamanlarda yaşanan olaylarla Johnny Depp ile Amber Heard’e çevrilmiş durumda. Eski eşinin karalaması üzerine mahkemelik olan Depp, maddi manevi açıdan ciddi zararlara uğradı.

Depp için en kötü haber ise artık Karayip Korsanları’nda oynayamayacak olmasaydı. Eski eşinin iddiaları üzerine sevilen filmdeki rolünü kaybeden Depp’in, Karayip Korsanları’na yeniden getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Johnny Depp hayranlarının hedefi 500 bin

ABD'li aktör Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası yeni gelişmeler ve dikkat çeken detaylarla devam ediyor. Heard’ün kendisi hakkında yaptığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiğini belirten Depp’e, hayranları büyük destek verdi.

22 milyon dolar zarara uğradığını söyleyen Depp, Karayip Korsanları serisinden eski eşi Heard'in iddiaları yüzünden çıkarıldığını ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda ise Depp hayranları, Heard’ün Karayip Korsanları’nda çıkması için imza kampanyası başlatmıştı. Şimdi ise bir başka kampanya da Depp için başladı. Şimdiye kadar 435 bin adet imzaya ulaşan hayranların hedefi 500 bin. Bu kampanyalar sonrasu Depp’in Karayip Korsanları’na yeniden getirilip getirilmeyeceği ise oldukça merak konusu.