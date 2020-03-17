NBA Yıldızı Donovan Mitchell'den Corona Virüsü Açıklaması

Corona virüsü kapan NBA yıldızı Donovan Mitchell, basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü tespit edilmeden önce hiçbir hastalık belirtisi yaşamadığını söyleyen Mitchell, bu durumun Corona virüsünün en korkutucu yanı olduğunu ifade etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyada salgın haline dönüşen Corona virüsü, insan ayırt etmeden hemen herkese bulaşıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü isim, siyasi ve sporcu virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerden bir tanesi de NBA takımlarından olan Utah Jazz'ın yıldız basketbolcularından Donovan Mitchell'di. Şu sıralar karantina altında tutulan Mitchell, yaşadıklarıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

ABD basınına konuşan 23 yaşındaki yıldız basketbolcu, Corona virüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen hiçbir hastalık belirtisinin olmadığını söyledi. Test pozitif çıkmasaydı durumun farkında bile olmayacağını dile getiren Mitchell, şu an sokaklarda dolaşabiliyor olacağını sözlerine ekledi.

Mitchell, hastalığı taşımasına rağmen kendisinde herhangi bir sorun hissetmediğini dile getirerek bu durumun Corona virüsünün en korkutucu yanı olduğunu söyledi. Şu an kendisini 7 maçlık seride oynayabilecek kadar iyi hissettiğini söyleyen Mitchell, sadece boğazında bir gariplik olduğunu ifade etti. Hayatı boyunca yaşadığı en kötü 15 saniyeyi yaşadığını ifade eden yıldız sporcu, 15 saniyenin sonunda ağladığını dile getirdi.

Bugüne kadar sadece 3 NBA oyuncusuna Corona virüsü teşhisi konuldu. Hastalığı kapan bir diğer basketbolcu, yine Utah Jazz'dan Rudy Gobert'ti. Hatta Gobert, Corona virüsü tanısı konmadan önce basın mensupları ile bir araya gelerek bazı sorumsuz tavırlar sergilemiş ve eleştirilmişti.