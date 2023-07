Square Enix'in 2020 yılından beri üzerinde çalıştığı "Just Cause: Mobile" iptal edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, iptalin nedenine ilişkin bir değerlendirmede bulunulmadı.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Square Enix, bundan birkaç yıl önce "Just Cause" evreninin mobil sürümünün geleceğini açıkladı. Hatta oyun, bir süre önce de Google Play Store'da erken erişim kapsamında oyuncuların beğenisine sunuldu. Ancak geliştirici ekip, Just Cause: Mobile'a beklediği ilgiyi görememiş gibi görünüyor. Çünkü yapılan resmi açıklamada, projenin tamamen iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama, Anne-Lou Grosbois-Favreau tarafından yapıldı. Just Cause için global marka yetkilisi olarak görev yapan yetkili isim, "Just Cause: Mobile için geliştirmenin sona erdiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Anne-Lou Grosbois-Favreau, oyunun artık uygulama mağazalarından indirilemeyeceğini söyledi. Bu arada; 2020 yılında yapılan açıklamada oyun için 2021'de lansman yapacağı söylenmiş ancak sonraki aşamada ertelemeler yaşanmıştı.

Yıl sonuna doğru global lansman yapılacaktı

Bir süredir erken erişim aşamasında olan oyun için yıl sonuna doğru global lansman gerçekleştirilecek ve tüm mobil oyun tutkunları, bu oyunun kararlı sürümüne ulaşabileceklerdi. Ancak böyle bir şey yaşanmadı ve Just Cause: Mobile projesi tamamen iptal edildi. Ne Anne-Lou Grosbois-Favreau ne de Square Enix'ten başka bir yetkili, mobil oyun projesinin neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Just Cause: Mobile, orijinal evrende geçen hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlara sahip olan bir oyun olarak karşımıza çıkacaktı. Dileyenler dört kişilik oyuncu gruplarıyla verilen görevleri yapacak, dileyenlerse 30'ar kişinin bulunacağı turlarda birbirleriyle rekabet edeceklerdi. Ancak Square Enix'in iptal haberiyle tüm bunlar rafa kalkmış oldu...

Just Cause: Mobile için yayınlanan duyuru fragmanı şöyleydi: