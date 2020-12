Just Cause: Mobile Geliyor: İşte Oyunla İlgili İlk Bilgiler

Square Enix, Just Cause isimli popüler oyununun mobil sürümünü duyurdu. 2021 yılında App Store ve Google Play Store üzerinden erişilebilecek olan oyun, bir tek oyunculu, üç tane de çok oyunculu mod içerecek. Şirket, yaklaşan mobil oyunu için bir de tanıtım videosu yayınladı.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Square Enix, en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Just Cause'un mobil sürümünü duyurdu. iOS ve Android platformunda deneyimlenebilecek olan Just Cause: Mobile, 2021 yılında dünya genelindeki tüm mobil oyunseverler tarafından ulaşılabilir olacak.

Yeni oyunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Square Enix yetkilileri, Just Cause: Mobile'ın hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarının olacağını söylüyor. Oyuncular, tek oyunculu modda Just Cause evreninin yepyeni bir hikayesiyle karşılaşacaklar. Çok oyunculu modlara baktığımızdaysa, oyunculara farklı deneyimler sunulacağını görüyoruz.

Just Cause: Mobile, grafikleriyle de etkileyecek

Square Enix, 2021 yayınlanacak mobil oyununun tek oyunculu modunda, Firebrand isimli gizli bir projenin bir üyesi olunacağını söylüyor. Oyuncular, bu oyun modunda açık dünyanın tüm avantajlarını deneyimleyip, üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışacaklar. Just Cause: Mobile'ın çok oyunculu modunda ise üç farklı seçenekle karşılaşacağız.

Yapılan açıklamalara göre Just Cause: Mobile'ın ilk çevrimiçi oyun modu, 30 kişilik rekabetçi karşılaşmalardan oluşacak. 10'ar kişilik 3 takım halinde ayrılacak olan oyuncular, rakiplerini alt ederek en iyi takım olmaya çalışacaklar. Bu bağlamda oyuncular, kendi takımlarını kurabilecekleri gibi bireysel olarak da bir takım içerisine girebilecekler. Oyundaki ikinci çevrimiçi mod ise 4 kişilik bir takımın, ortak görevlerin üstesinden gelmesini içerecek. Takımlar, en uygun ekipmanları belirledikten sonra düşmanları alt etmeye çalışacaklar.

Çevrimiçi başka bir mod olacak "Meydan Okuma", en iyi oyuncunun kim olduğunu gösterecek

Just Cause: Mobile'ın son çevrimiçi oyun modu da "Meydan Okuma". Sadece en iyi mobil oyunculara odaklanacak mod, en iyi tur süresi ve en hızlı yok ediş gibi durumların puanlandırılmasını sağlayacak. Oyun kapsamında en çok puanı toplayacak oyuncu, kazanan olmuş olacak. Bu modun kazanılması olunması durumunda, oyundaki karakter için özel hediyeler kazanılacak.

Square Enix'in açıklamalarına göre Just Cause: Mobile, ücretsiz olarak sunulacak. Ancak oyuncular, oyun içi satın alımlar yaparak karakterleri için geliştirmeler yapabilecekler. An itibarıyla Google Play Store ya da App Store'da yer almayan oyun için bir internet sitesi oluşturan Square Enix, Just Cause: Mobile'ın neler sunabileceğini göstermek için de bir tanıtım videosu yayınladı.

İşte Just Cause: Mobile için hazırlanan tanıtım videosu