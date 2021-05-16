İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli nomalleşme tedbirlerini açıkladı. Yayınlanan genelgede, belirlenen tedbirlerin 1 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Ülkemizde 29 Nisan tarihinden beri uygulanan tam kapanma süreci, 17 Mayıs Pazartesi sona eriyor. Bir süredir bu tarihten itibaren 'kademeli normalleşme' sürecine geçeceğimiz söyleniyordu ancak bu süreçte uygulanacak tedbirlere dair bilgi henüz verilmemişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan yeni 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' ile sürecin detayları açıklandı. Yeni tedbirler, salgının gidişatı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri göz önüne alınarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile açıklanan yeni tedbirlerin detaylarına madde madde göz atalım.

Sokağa çıkma kısıtlaması:

Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde tam kapanma öncesinde olduğu gibi devam edecek. Kısıtlama, hafta içi 21.00­ - 5.00 saatleri arasında , hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak.

, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, şekilde pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak. Hafta sonları bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) adrese en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

faaliyet gösterebilecek, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) adrese en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. İki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması:

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde geçerli olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde seyahat edecek kişilerin uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek , şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacak. Ayrıca bu kişiler, kullanacakları vasıtaya ulaşımları için kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

geçerli olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde seyahat edecek kişilerin uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca , şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacak. Ayrıca bu kişiler, kullanacakları vasıtaya ulaşımları için kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Birinci dereceden yakınlarının cenazesine katılacak olanlar, hastanede herhangi bir sağlık kontrolü, randevusu olanlar ya da hastaneden evlerine geçiş yapacak olanlar da yasaklardan muaf olacak.

İş yerlerinin faaliyetleri:

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme - içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis; hafta sonları ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis , şeklinde faaliyet gösterebilecek.

gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis; hafta sonları ise 07.00-24.00 saatleri arasında , şeklinde faaliyet gösterebilecek. Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak; hafta sonları kapalı kalacak.

açık olacak; hafta sonları kapalı kalacak. Sinemalar, spor salonları, halı sahalar, internet kafeler, gazino, taverna, birahane, nargile kafeler, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, hamam, sauna ve masaj salonları ve lunaparklar, 1 Haziran'a kadar devam edecek süreçte kapalı kalacaklar.

Eğitim faaliyetleri:

Kreşler ve anaokulları dışında tüm eğitim kurumlarında tüm seviyelerde eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan son karara göre devam edecek.

devam edecek. Anaokulları ise faaliyetlerine devam edebilecek. Aynı zamanda halihazırda faaliyetlerine devam eden kreşlerde de bir değişiklik olmayacak.

Konaklama tesislerine dair tedbirler:

Konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme - içme yerleri, aynı masada yalnızca iki kişiye servis açılması şartı ile yalnızca konaklayan müşterilerine hizmet vermek koşuluyla faaliyletlerine devam edebilecek.

servis açılması şartı ile yalnızca konaklayan müşterilerine hizmet vermek koşuluyla faaliyletlerine devam edebilecek. Tesislerin açık ve kapalı alanlarında kalabalık eğlence etkinliklerine de izin verilmeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde konaklama tesislerinde randevusu olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

Diğer detaylar:

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulü uygulanmaya devam edecek.

sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulü uygulanmaya devam edecek. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek.

1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek. Evlendirme işlemi yapılmaya devam edilmekle birlikte, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi kurumlardaki ziyaretçi yasağı 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinin detaylarına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.