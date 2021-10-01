Kahve Sevenlere Sevindirici, Alkol Sevenlere Üzücü Haber

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre kahve ithalatında uygulanan gümrük vergisi düşürülürken, etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi ise artırıldı.

Kahve fiyatları, özellikle de Brezilya'da yaşanan iklim krizi nedeniyle adeta yüzde 100 zamlanmıştı. Mal bulunamaması ve koronavirüsle birlikte tedarik sorunlarının yaşanması, kilogramı 50 TL olan kahve fiyatının 100 TL'ye kadar ulaşmasına yol açmıştı. Hal böyle olunca da hükümet, kahve fiyatlarını bir nebze de olsa dizginlemek adına yeni bir karar aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bazı ülkelerden yapılacak kahve ithalatında uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Örneğin AB ülkelerinden ithal edilecek kahvelerde gümrük vergisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Öte yandan Bosna Hersek, Güney Kore, Gürcistan ve Malezya ve Venezuela'dan ithal edilen kahvelerde gümrük vergisi tamamen kaldırıldı. Benzer şekilde kahve ithalatındaki gümrük vergileri; Singapur için yüzde 4,8, D-8 (Gelişen 8 Ülke) kategorisindeki ülkeler için yüzde 10, İsviçre ve Lihtenştayn için yüzde 11 ve diğer bütün ülkeler için de yüzde 17 şeklinde belirlenmiş oldu.

Alkollü içeceklere zam kapıda

Aynı Cumhurbaşkanı Kararı, alkollü içecek üretiminde kullanılan tek alkol türü olan etil alkolün ithalatında uygulanan gümrük vergilerini ise artırdı. Bu bağlamda; AB'den ithal edilen etil alkol için uygulanan yüzde 0'lık gümrük vergisi, artık yüzde 50 olarak uygulanacak. Güney Kore, Malezya ve Singapur ile D-8 ülkeleri içinse yüzde 70 olarak belirlenen vergi oranı, Venezuela için yüzde 35 olacak. Ancak Bosna Hersek, Gürcistan ve Kosova için bu oran, yüzde 0 olarak uygulanacak. Gümrük vergisinin artırılması, alkollü içeceklere yeni bir zam dalgası olarak yansıyabilir. Kahve fiyatları ise muhtemelen düşecektir...